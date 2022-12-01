Як лікувати ГРВІ "не за всі гроші": лікар назвала дієві способи

Як правильно лікувати

За словами лікаря, важливо пам'ятати про вакцинацію від грипу та COVID-19 для профілактики захворювань та важкого перебігу хвороби.

Однак, якщо так сталось, що ви все ж таки захворіли, то варто знати про базові принципи лікування ГРВІ:

Відпочинок;

В приміщенні температура має складати 18-20°С, вологість - 50-70%;

Не забувати пити рідину або готові електролітні розчини.

Зокрема, дорослим можна використовувати комбіновані чаї від застуди та пам'ятати про безпечну дозу парацетамолу від 2 до 4 г на добу, щоб не було передозування.

При підвищенні температури тіла до 37.5 - 38.5 або головному болю, варто випити:

Дорослі: парацетамол 1000 мг/ібупрофен 400 мг;

Діти: парацетамол 15 мг/кг; ібупрофен 10 мг/кг.

При нежиті лікар радить використовувати дорослим сольові розчини (Аквамаріс, Марімер, Хьюмер, Но-соль).

Якщо сольові розчини не дають бажаного ефекту, можна використати судинозвужувальні на основі ксилометазоліну (Отривін/Тизин) або оксиметазоліну (Нокспрей/ Називін).

Що робити при болю в горлі

Якщо виник біль у горлі, то варто використати такі ліки:

Ібупрофен або Парацетамол;

Розсмоктувати звичайні льодяники;

Жувальна гумка з ксилітом;

Препарати на основі бензидаміну (Тантум верде, Т-септ, Фортеза).

Важливо, що дітям до 1 року заборонено використовувати спреї та розчини.

Педіатр каже, що ліки проти кашлю не можна застосовувати дітям до 6 років. При вагітності також заборонені деякі засоби від кашлю. Тому, не тільки важливо враховувати основне захворювання, а ще й стан людини.

"Головне правило - пити багато рідини, як при сухому, так і при вологому кашлі. При сухому кашлі, дорослим можна розсмоктувати льодяники", - йдеться у повідомленні.