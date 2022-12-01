Как лечить ОРВИ "не за все деньги": врач назвала действенные способы

Когда снижается температура на улице, то люди еще не привыкают тепло одеваться, поэтому часто простужаются. Чаще всего люди болеют острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и тратят много денег на лечение.
Как лечить ОРВИ правильно и "не за все деньги", рассказала педиатр и семейный врач Алина Волковская в Instagram.
По словам врача, важно помнить о вакцинации от гриппа и COVID-19 для профилактики заболеваний и тяжелого течения болезни.
Однако если так случилось, что вы все же заболели, то следует знать о базовых принципах лечения ОРВИ:
В частности, взрослым можно использовать комбинированные чаи от простуды и помнить о безопасной дозе парацетамола от 2 до 4 г в сутки, чтобы не было передозировки.
При повышении температуры тела до 37.5 - 38.5 или головной боли, стоить выпить:
При насморке врач советует использовать взрослым солевые растворы (Аквамарис, Маример, Хьюмер, Но-соль).
Если солевые растворы не дают желаемого эффекта, можно использовать сосудосуживающие на основе ксилометазолина (Отривин/Тизин) или оксиметазолина (Нокспрей/ Називин).
Если возникла боль в горле, то следует использовать следующие лекарства:
Важно, что детям в возрасте до 1 года запрещено использовать спреи и растворы.
Педиатр говорит, что лекарство от кашля нельзя применять детям до 6 лет. При беременности также запрещены некоторые средства от кашля. Поэтому, не только важно учитывать основное заболевание, но и состояние человека.
"Главное правило - пить много жидкости, как при сухом, так и при влажном кашле. При сухом кашле, взрослым можно рассасывать леденцы", - говорится в сообщении.
Раньше мы писали, какие напитки нельзя пить при простуде, чтобы не навредить организму.
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