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Как лечить ОРВИ "не за все деньги": врач назвала действенные способы

Как правильно лечили ОРВИ (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда снижается температура на улице, то люди еще не привыкают тепло одеваться, поэтому часто простужаются. Чаще всего люди болеют острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и тратят много денег на лечение.

Как лечить ОРВИ правильно и "не за все деньги", рассказала педиатр и семейный врач Алина Волковская в Instagram.

Как правильно лечить

По словам врача, важно помнить о вакцинации от гриппа и COVID-19 для профилактики заболеваний и тяжелого течения болезни.

Однако если так случилось, что вы все же заболели, то следует знать о базовых принципах лечения ОРВИ:

  • Отдых;
  • В помещении температура должна составлять 18-20 С, влажность - 50-70%;
  • Не забывать пить жидкость или готовые электролитные растворы.

В частности, взрослым можно использовать комбинированные чаи от простуды и помнить о безопасной дозе парацетамола от 2 до 4 г в сутки, чтобы не было передозировки.

При повышении температуры тела до 37.5 - 38.5 или головной боли, стоить выпить:

  • Взрослые: парацетамол 1000 мг/ибупрофен 400 мг;
  • Дети: парацетамол 15 мг/кг; ибупрофен 10 мг/кг.

При насморке врач советует использовать взрослым солевые растворы (Аквамарис, Маример, Хьюмер, Но-соль).

Если солевые растворы не дают желаемого эффекта, можно использовать сосудосуживающие на основе ксилометазолина (Отривин/Тизин) или оксиметазолина (Нокспрей/ Називин).

Что делать при боли в горле

Если возникла боль в горле, то следует использовать следующие лекарства:

  • Ибупрофен или Парацетамол;
  • Рассасывать обычные леденцы;
  • Жевательная резинка с ксилитом;
  • Препараты на основе бензидамина (Тантум верде, Т-септ, Фортеза).

Важно, что детям в возрасте до 1 года запрещено использовать спреи и растворы.

Педиатр говорит, что лекарство от кашля нельзя применять детям до 6 лет. При беременности также запрещены некоторые средства от кашля. Поэтому, не только важно учитывать основное заболевание, но и состояние человека.

"Главное правило - пить много жидкости, как при сухом, так и при влажном кашле. При сухом кашле, взрослым можно рассасывать леденцы", - говорится в сообщении.

Раньше мы писали, какие напитки нельзя пить при простуде, чтобы не навредить организму.

Также мы писали, как не нужно лечить ОРВИ и какие методы вредят людям.

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