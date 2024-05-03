Як легко зняти стару фарбу з оградки. Дуже простий "хак" без покупних розчинників (відео)

Як зняти фарбу з огорожі

Так, блогерка зазначила, що її лайфхак дуже ефективний. Він допоможе зняти залишки старої фарби без спеціальних металевих щіток та магазинних розчинників й інших засобів.

"Це єдиний метод, яким з легкістю ви приберете застарілу фарбу в кутках, де іншим приладдям не доберешся", - зазначила блогерка.

Просто візьміть звичайний ланцюг та почніть терти ним огорожу, як показано на відео нижче. Ви будете здивовані, коли побачите, як швидко та легко почне "відлітати" стара фарба.

При цьому вам не доведеться витрачати багато сил, адже старе покриття почне злущуватися майже одразу після того, як його почати терти.

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Як мережа відреагувала на лайфхак

Відео блогерки зібрало майже 300 тисяч переглядів. А у коментарях користувачі пишуть: