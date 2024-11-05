12 простих та швидких способів передати файли з Android на ПК

Файли на телефоні часто потрібно швидко передати на комп'ютер, будь то фотографії, документи чи відео. І хоча здається, що для цього знадобиться USB-кабель, насправді є безліч зручних способів обміну даними не лише за допомогою дроту.

Про 12 методів, які допоможуть вам швидко та просто перенести файли з Android на ПК, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , що спеціалізується на технологічній тематиці.

USB-кабель

Один з популярних і простих способів передачі файлів з Android на ПК з Windows - через USB-кабель. Швидкість передачі залежить від розміру файлів, сховища пристроїв та кабелю. Якщо телефон використовує сховище UFS, передача буде швидше, ніж сховище eMMC. SSD-накопичувачі на вашому ПК з Windows підтримуватимуть швидшу передачу, ніж звичайні диски SATA.

Недоліком використання кабелю USB для передачі файлів є те, що пристрій Android повинен бути розблокований при підключенні до ПК.

Як перенести файли з Android на ПК з Windows за допомогою USB-кабелю:

Розблокуйте свій Android-пристрій і підключіть його до ПК з Windows за допомогою кабелю

При підключенні пристроїв ви побачите сповіщення на Android-пристрої. Натисніть на нього

Виберіть Передача файлів/Android Auto або щось подібне залежно від вашого пристрою

Ви побачите диск, названий на честь пристрою Android на вашому ПК з Windows. Відкрийте його

Тепер можна передавати файли між обома пристроями. Просто пам'ятайте, що вам потрібно бути обережним з кабелем і Android пристроєм, щоб не порушити з'єднання і передачу.

Як передати файли за допомогою USB-кабель (фото: Technology Personalized)

Bluetooth

Bluetooth - ще один спосіб передачі файлів із пристрою Android на ПК. Це був один із найчастіше використовуваних методів у минулому. Він чудово підійде, якщо ви хочете поділитися невеликими документами або файлами, коли у вас немає доступу до кабелю USB.

Як передати файли через Bluetooth з Android на ПК:

Перетягніть меню швидкого доступу до свого пристрою Android та увімкніть Bluetooth

У нижній частині екрана телефону з'явиться спливаюче вікно з відображенням парних і доступних пристроїв. Клацніть ім'я ПК з Windows, якщо ви вже підключилися

Якщо ви не підключили свій Android-пристрій до цього конкретного ПК з Windows, клацніть по іконці в системному треї на вашому ПК і по стрілці на іконці Bluetooth

Ваш пристрій Android буде вказанbq як новий. Натисніть на нього, щоб почати сполучення

Ваш телефон повідомить вас спливаючим вікном з пропозицією вибрати між "Зв'язати" або "Скасувати" з ПК з Windows. Виберіть "Зв'язати", щоб підключити пристрій

На ПК з'явиться PIN-код для підтвердження підключення. Прийміть його, якщо він збігається з PIN-кодом на Android. Після цього ваші пристрої будуть підключені

За допомогою кнопки "Поділитися" тепер можна знаходити та обмінюватися файлами або документами через Bluetooth

Хмарні сховища

У нас є облікові записи електронної пошти, які постачаються з безкоштовним місцем на диску, яке відрізняється у кожного провайдера. Передача файлів з Android на ПК з Windows може бути простою з цими дисками, якщо нас не хвилює пропускна здатність.

Все, що нам потрібно зробити, це додати файли, які ми хочемо перенести, на диск і завантажити їх на ПК з Windows.

Використання Google Drive було б зручнішим, оскільки він встановлений на пристроях Android і поставляється з безкоштовним простором 15 ГБ на обліковий запис Gmail. Час, необхідний для передачі, залежить від швидкості вашого інтернет-з'єднання.

Крім того, завантаження великих файлів на Google Drive відбувається неквапливо, навіть якщо у вас швидке з'єднання. Не буде жодних проблем із завантаженнями щодо швидкості.

Ви можете використовувати інші хмарні сховища, такі як OneDrive, Dropbox, Mega і т. д., для передачі файлів. Вам просто потрібно додати їх на Android і завантажити на ПК з Windows.

Telegram

Telegram - одна з найкращих платформ. У безкоштовному тарифі можна завантажувати файли розміром до 2 ГБ, а з преміум-підпискою - до 4 ГБ. З тієї ж причини Telegram став улюбленим вибором для обміну файлами, такими як фільми, серіали і т.д. Навіть швидкість завантаження Telegram хороша в безкоштовному тарифі. Якщо ви підпишетесь на Telegram Premium, швидкість збільшиться ще більше.

Крім того, ви можете використовувати Telegram для зберігання важливих файлів і доступу до них у будь-який час за кілька кліків так само, як ви зберігаєте важливі файли на Google Диску або в іншому хмарному сховищі.

Як використовувати Telegram для передачі файлів з Android на ПК і навпаки:

Відкрийте додаток Telegram на мобільному пристрої Android

Натисніть меню налаштувань

Виберіть збережені повідомлення

Завантажуйте файли в чат "Збережені повідомлення", натиснувши значок "Вкладення" внизу

Завантажте Telegram на свій ПК і увійдіть до системи за допомогою свого номера або адреси електронної пошти. Потім завантажте файли, які потрібно передати.

Як передати файли за допомогою Telegram (фото: Technology Personalized)

WhatsApp

Як і Telegram, WhatsApp - ще один добрий варіант для передачі файлів з мобільного Android на ПК з Windows і навпаки. На відміну від Telegram, файли, які ви завантажуєте у WhatsApp, зберігаються на вашому Google Drive. Це займе значну кількість вашого безкоштовного простору.

Ви можете завантажувати файли розміром до 2 ГБ у WhatsApp і зберігати їх на свій ПК з Windows.

Як перенести файли з мобільного пристрою Android на ПК з Windows за допомогою WhatsApp:

Відкрийте WhatsApp на своєму мобільному телефоні та натисніть на піктограму "Нові повідомлення" внизу

Виберіть свій номер мобільного телефону (Надіслати повідомлення собі) у верхній частині списку контактів

Завантажте файли, якими ви бажаєте поділитися або передати

Завантажте файли на свій ПК із Windows за допомогою WhatsApp Web або WhatsApp для ПК

Крім того, ви можете відправити файли в чат своєї сім'ї або близького друга і завантажити їх на свій ПК з Windows

Як передати файли за допомогою WhatsApp (фото: Technology Personalized)

Швидка передача

Quick Share, раніше відомий як Nearby Share, є одним з найкращих варіантів, якщо ви регулярно передаєте файли з Android на Windows PC і навпаки. Quick Share - це вбудована функція Android, яку ви можете використовувати для відправки та отримання фотографій, документів і т. д. з пристроїв Android і Windows PC, що знаходяться поблизу.

Щоб використовувати Quick Share на Android, вам необхідно увімкнути Bluetooth та Location, а також функцію Quick Share.

Вам потрібно завантажити Quick Share для Windows з веб-сайту Android та встановити його на свій ПК. Після успішної інсталяції відкрийте додаток Quick Share на своєму ПК, клацніть меню, що розкривається, під ім'ям вашого пристрою і виберіть “Отримувати від усіх”.

Перетягніть панель повідомлень на вашому мобільному пристрої та увімкніть Quick Share, натиснувши значок. Потім перейдіть до файлу, який потрібно передати на ПК з Windows, натисніть кнопку Share і виберіть Quick Share з параметрів загального доступу.

Ви побачите доступні пристрої для обміну за допомогою Quick Share. Натисніть на ім'я пристрою на ПК. Це активує ваш мобільний пристрій у додатку Quick Share на ПК з Windows. Натисніть “Прийняти”, щоб отримати файл.

Швидка передача файлів (фото: Technology Personalized)

AirDroid

AirDroid - ще один відмінний варіант для передачі файлів з Android на ПК та навпаки. Для передачі вам необхідно встановити програму AirDroid як на ваш ПК з Windows, так і на мобільний пристрій Android.

Якщо ви не бажаєте встановлювати AirDroid на свій ПК з Windows, ви можете використовувати AirDroid в Інтернеті. Встановіть програму AirDroid із Google Play Store. Він попросить вас дати дозвіл на "Доступ до всіх файлів". Прийміть та увімкніть доступ.

Створіть акаунт, використовуючи обліковий запис Google, Facebook або X (Twitter), та увійдіть до нього.

Відкрийте додаток AirDroid на своєму мобільному телефоні та відскануйте QR-код на своєму ПК. Після сканування вам буде запропоновано увійти до системи. Натисніть "Інструменти" та виберіть "Файли". Знайдіть ті, якими ви хочете поділитися, та виберіть їх. Натисніть кнопку "Поділитися" у нижній частині екрана та виберіть "AirDrop".

Вас попросять увімкнути Розташування. Увімкніть його. У розділі “Мої пристрої” ви побачите “Мій комп'ютер”. Натисніть на нього, щоб відправити його на комп'ютер.

Тепер ваш файл доступний вашому ПК з Windows. Однак у безкоштовних планах є обмеження обміну файлами. Ви не можете поділитись файлом розміром більше 30 МБ за один раз. На місяць ви можете передавати лише файли розміром до 200 МБ. Якщо обидва пристрої підключено до однієї мережі, ви можете надсилати файли без будь-яких обмежень.

Щоб надсилати файли без обмежень, необхідно встановити клієнт AirDroid на свій ПК. Після встановлення відкрийте його та натисніть "Швидка передача". Вам також необхідно відкрити програму AirDroid на своєму мобільному пристрої.

Він покаже пристрої у мережі. Натисніть на ім'я пристрою, щоб підключитися.

Після підключення увійдіть до свого облікового запису AirDroid. Обидва гаджети синхронізуються, і ви зможете швидко відправляти файли без обмежень за швидкістю та розмірами файлів.

Як передати файли за допомогою AirDroid (фото: Technology Personalized)

Додаток FTP-сервер

У Google Play Store є багато додатків FTP-сервера. Для його використання обидва пристрої повинні бути підключені до однієї мережі. Знайдіть застосунок FTP-сервера в Play Store і встановіть. Після встановлення натисніть "Пуск" і надайте дозвіл на повний доступ до файлів. Після запуску FTP-сервера ви побачите URL-адресу сервера та іншу інформацію.

Відкрийте "Провідник" на своєму ПК з Windows, введіть URL-адресу сервера в рядок адреси і натисніть Enter. У Провіднику будуть відображені всі файли на вашому мобільному пристрої за допомогою FTP-сервера.

Скопіюйте та вставте файли з FTP-сервера на свій ПК, щоб перенести їх. Після успішного перенесення можна натиснути "Стоп", щоб зупинити FTP-сервер.

Програма FTP-сервер (фото: Technology Personalized)

Intel Unison

Intel Unison - ще один простий спосіб передачі файлів з Android на ПК. Встановіть додаток на пристрої Windows та Android. Надайте всі необхідні дозволи та підключіть обидва пристрої за допомогою сканування QR-коду.

Після встановлення з'єднання натисніть значок "Надіслати" в нижній частині екрана та виберіть "Файли". Знайдіть та виберіть ті, які ви бажаєте передати на свій ПК.

Intel Unison (фото: Technology Personalized)

SD-карта

SD-карта - це простий спосіб передачі або копіювання файлів з Android на ПК з Windows.

Вона просто діє як зовнішній диск, з якого можна копіювати і вставляти файли. Якщо йдеться про великі файли, передача займе багато часу. Крім того, вам потрібно мати пристрій для читання карток SD, щоб мати можливість передавати файли. Без нього ви нічого не зможете вдіяти.

Сайти для обміну файлами

В Інтернеті є безліч веб-сайтів для обміну файлами, які дозволяють нам обмінюватися або передавати файли з Android на Windows PC і навпаки. Деякі з них - Mediafire, Jumpshare, WeTransfer, TransferNow і т.д.

Вам просто потрібно завантажити свої файли на один із цих сайтів і скопіювати посилання. Відкрийте її у браузері на вибір на Windows PC і завантажте файли. Завантаження та скачування файлів великого розміру будуть споживати багато пропускної спроможності.

Додаток Phone Link

Phone Link встановлено на Windows 11. Він синхронізує ваш ПК з Windows і телефон з Android, включаючи контакти, дзвінки, повідомлення, додатки та фотографії.

Як використовувати застосунок Phone Link:

Відкрийте Phone Link на ПК з Windows 11

На початковому екрані виберіть Android

Ви побачите посилання для завантаження додатка на ваш Android-пристрій

Введіть посилання у веб-браузері вашого телефону Android та встановіть застосунок

Увійдіть у Phone Link на Android, використовуючи обліковий запис Microsoft

Після входу в систему натисніть “На моєму телефоні встановлено додаток Link to Windows” та виберіть “Зв'язати з QR-кодом”

Відскануйте QR-код та підключіть пристрої. Потім дайте дозволи та дочекайтеся синхронізації даних

Потім натисніть на вкладку "Фотографії" та збережіть потрібні зображення з Android на ПК з Windows

Після успішного сполучення вашого пристрою Android з ПК через Phone Link, знайдіть файл на вашому телефоні Android, яким ви хочете поділитися з ПК з Windows. Натисніть та утримуйте, щоб вибрати. Потім натисніть кнопку “Поділитись”

Серед варіантів обміну ви побачите свій ПК з Windows (відображається ім'я вашого ПК з Windows 11). Натисніть на нього, щоб надіслати файл. Якщо ви не змінили папку призначення в налаштуваннях Phone Link, файли будуть збережені в місці, встановленому за замовчуванням у додатку Phone Link на ПК з Windows.

Щоб знайти папку призначення, натисніть значок шестерні у верхньому правому куті програми на ПК і виберіть вкладку “Функції”. У розділі “Додаткові налаштування”, знайдіть параметр “Файли, що передаються, будуть збережені в...”. Ви знайдете шлях до папки разом із параметрами відкриття або зміни папки.

Додаток Phone Link (фото: Technology Personalized)