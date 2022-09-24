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Як легко відкрити плотно закручену банку з консервацією: прості способи

Як легко відкрутити банку з консервацією (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі хоча б раз у житті не могли відкрити банку солоних огірків чи оливок. Виявляється, можна дуже просто відкрити таку банку, не докладаючи особливих зусиль.

Як швидко відкрити банку з консервацією - читайте нижче.

Можна опустити банку у гарячу воду і це допоможе ослабити кришку, зокрема через процес теплового розширення.

Якщо ви хочете уникнути опіків або травм, є інше набагато простіше рішення, яке допоможе відкрити герметичну кришку. Візьміть банку, переверніть її догори дном і зробіть кілька швидких рухів долонею вниз. Зазвичай після цього кришка має відкриватися трохи легше.

Використайте фен

Хитрість полягає в теплі, яке створюється феном. Якщо ви на кілька хвилин направите гаряче повітря на металеву кришку вашої банки, то метал нагріється, легше розшириться і набухне. Після цього вам залишиться лише надіти рукавичку, щоб зробити ще одну спробу відкриття.

Гумові рукавички

Щоб відкрити банку, забудьте про кухонний рушник, який часто мокрий і жирний. Ідеальним варіантом є використання гумових рукавичок, які збільшують силу тяги до банки та є набагато стійкішими. Вони дозволять вам відкрити банку без зайвих зусиль.

Дерев'яна ложка

Якщо всі запропоновані методи все ще марні, залишається спробувати останній варіант, який дуже ефективний. Візьміть дерев'яну ложку і постукайте кілька разів по кришці банки. Це повинно змусити її злегка рухатися (навіть якщо ви цього не помічаєте) і звільнити вакуум, який ускладнює процес відкриття.

Раніше ми повідомляли, як швидко підготувати банки для консервації.

Також ми писали, як правильно зберігати відкриті консерви, щоб не отруїтися.

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консервация