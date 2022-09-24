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Как легко открыть плотно закрученную банку с консервацией: простые способы

Как легко открутить банку с консервацией (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все хотя бы раз в жизни не могли открыть банку соленых огурцов или оливок. Оказывается, можно очень просто открыть такую банку, не прилагая особых усилий.

Как быстро открыть банку с консервацией - читайте ниже.

Можно опустить банку в горячую воду и это поможет ослабить крышку, в частности из-за процесса теплового расширения.

Если вы хотите избежать ожогов или травм, есть другое гораздо более простое решение, которое поможет открыть герметичную крышку. Возьмите банку, переверните ее вверх дном и сделайте несколько быстрых движений ладонью вниз. Обычно после этого крышка должна открываться чуть полегче.

Используйте фен

Хитрость заключается в тепле, создаваемом феном. Если вы на несколько минут направите горячий воздух на металлическую крышку вашей банки, то металл нагреется, легче расширится и набухнет. После этого вам останется только надеть перчатку, чтобы сделать еще одну попытку вскрытия.

Резиновые перчатки

Чтобы открыть банку, забудьте о кухонном полотенце, которое часто мокрое и жирное. Идеальным вариантом является использование резиновых перчаток, которые увеличивают силу тяги к банке и намного более устойчивы. Они позволят вам открыть банку без лишних усилий.

Деревянная ложка

Если все предложенные методы все еще бесполезны, остается попробовать последний вариант, который очень эффективен. Возьмите деревянную ложку и постучите несколько раз по крышке банки. Это должно заставить ее слегка двигаться (даже если вы этого не замечаете) и освободить вакуум, усложняющий процесс открытия.

Ранее мы сообщали, как быстро подготовить банки для консервации.

Также мы писали, как правильно хранить открытые консервы, чтобы не отравиться.

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консервация