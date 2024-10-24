UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Як легко створити з квартири райський сад за допомогою рослин

Які рослини будуть гарно рости у квартирі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Бажання прикрасити свій інтер’єр зеленими акцентами стає все більш популярним серед міських жителів. Створити маленький тропічний рай у себе вдома зовсім не складно, і для цього не обов’язково бути досвідченим садівником.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як створити зелений рай у міській квартирі без зайвого клопоту.

Вибір рослин: почніть із простого

Підбір правильних рослин є ключовим моментом у створенні затишного зеленого куточка вдома. Важливо вибрати ті види, що не вимагатимуть постійної уваги та догляду, адже часто початківці відчувають труднощі саме через примхливі рослини. 

Перетворення квартири на оазис починається з вибору правильних рослин. Забудьте про примхливі орхідеї або бонсаї, які вимагають особливого догляду. Для створення зеленого куточка вам потрібні рослини, які легко адаптуються до різних умов і прощають дрібні помилки в догляді. 

Ось кілька чудових варіантів:

  • Сансевієрія (щучий хвіст): витривала рослина, яка добре переносить навіть штучне освітлення.
  • Заміокулькас (доларове дерево): не потребує частого поливу завдяки здатності накопичувати вологу в стеблах.
  • Епіпремнум (потос): швидкоростуча і невибаглива рослина, ідеальна для початківців.
  • Драцена: різноманітність видів дозволяє обрати рослину для будь-якого інтер'єру.
  • Фікус еластика: класика серед кімнатних рослин з великим глянцевим листям, яке додає тропічного вигляду.

Заміокулькас (фото: Вікіпедія) 

Освітлення: знайдіть ідеальне місце

Правильне розташування рослин - це запорука їхнього здоров'я та активного росту. Однак не завжди доступ до природного світла є достатнім, тому важливо розуміти потреби кожної конкретної рослини. 

Освітлення - ключовий фактор успішного вирощування кімнатних рослин. Але не варто хвилюватися, якщо у вас немає великих вікон. Багато рослин можуть адаптуватися до різних рівнів світла. Основні правила такі:

  • Яскраве світло: підходить для сукулентів та більшості квітучих рослин.
  • Напівтінь: ідеальна для тропічних рослин, таких як монстера або філодендрон.
  • Тінь: підійде для видів папоротей та аспідістри.

Навіть для тіньовитривалих рослин потрібне певне освітлення, тому розгляньте можливість використання фітоламп у темних приміщеннях.

Для певних рослин треба правильні умови освітлення (фото: Freepik.com)

Полив: менше - краще

Правильний режим поливу - це основа догляду за будь-якою кімнатною рослиною. Однак тут діє золоте правило: краще недоливати, ніж перезволожити, оскільки надлишок води може призвести до загнивання коренів. 

Найчастіша причина загибелі кімнатних рослин - це надмірний полив. Якщо земля ще волога, краще зачекати з поливом. Для забудькуватих власників рослин ідеальним варіантом стане метод донного поливу: поставте горщик у піддон з водою на 15-20 хвилин, потім злийте зайву воду. Це допоможе уникнути надлишку вологи в ґрунті.

Догляд за рослинами: прості поради для зайнятих

Відсутність часу часто стає виправданням для тих, хто боїться заводити рослини вдома. Однак існує низка простих порад, які допоможуть зберегти ваші зелені куточки в ідеальному стані навіть при мінімальному догляді. 

Щоб ваші зелені друзі росли здоровими і красивими, дотримуйтеся кількох простих правил:

  • Протирайте листя вологою ганчіркою раз на місяць.
  • Підгодовуйте рослини рідкими добривами раз на місяць навесні та влітку.
  • Вчасно обрізайте сухі або пошкоджені листки.
  • Пересаджуйте рослини раз на 2-3 роки, коли їх корені почнуть проростати з горщика.

Аспідістра добре росте і на дворі, і у оселі (фото: Вікіпедія)

Очищення повітря: природні фільтри

Зелені рослини не лише приносять естетичне задоволення, але й покращують якість повітря у приміщенні. Це важлива перевага для мешканців великих міст, де рівень забруднення часто буває високим. 

Багато кімнатних рослин не лише прикрашають житло, але й допомагають очищати повітря. Ось кілька рослин, які активно фільтрують шкідливі речовини:

  • Хлорофітум: очищує повітря від токсинів.
  • Спатіфілум (жіноче щастя): відомий своїми властивостями видалення шкідливих речовин.
  • Драцена: ефективно поглинає формальдегіди.
  • Фікус Бенджаміна: знижує рівень забруднюючих речовин.
  • Алоє вера: очищає повітря і одночасно корисне як лікарська рослина.

Раніше ми писали, які 7 рослин не лише прикрашають кімнату, а ще й очищують повітря.

Читайте також, які 5 невибагливих квітів швидко ростуть.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Gardener's World, Family Handyman, Bob Vila.

Читайте РБК-Україна в Google News
РослиниІнтер'єр