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Как легко создать из квартиры райский сад с помощью растений

Какие растения будут хорошо расти в квартире (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Желание украсить свой интерьер зелеными акцентами становится все популярнее среди городских жителей. Создать маленький тропический рай у себя дома совсем не сложно, и для этого не обязательно быть опытным садоводом.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как создать зеленый рай в городской квартире без лишних хлопот.

Выбор растений: начните с простого

Подбор правильных растений является ключевым моментом в создании уютного зеленого уголка дома. Важно выбрать те виды, которые не потребуют постоянного внимания и ухода, ведь часто начинающие испытывают трудности именно из-за капризных растений.

Превращение квартиры в оазис начинается с выбора правильных растений. Забудьте о капризных орхидеях или бонсаях, которые требуют особого ухода. Для создания зеленого уголка вам нужны растения, которые легко адаптируются к разным условиям и прощают мелкие ошибки в уходе.

Вот несколько отличных вариантов:

  • Сансевиерия (щучий хвост): выносливое растение, хорошо переносящее даже искусственное освещение.
  • Замиокулькас (долларовое дерево): не требует частого полива благодаря способности накапливать влагу в стеблях.
  • Эпипремнум (потос): быстрорастущее и неприхотливое растение, идеальное для начинающих.
  • Драцена: разнообразие видов позволяет выбрать растение для любого интерьера.
  • Фикус эластика: классика среди комнатных растений с большими глянцевыми листьями, которые придают тропический вид.

Замиокулькас (фото: Википедия)

Освещение: найдите идеальное место

Правильное расположение растений - это залог их здоровья и активного роста. Однако не всегда доступ к естественному свету достаточен, поэтому важно понимать потребности каждого конкретного растения.

Освещение - ключевой фактор успешного выращивания комнатных растений. Но не стоит беспокоиться, если у вас нет больших окон. Многие растения могут адаптироваться к разным уровням света. Основные правила таковы:

  • Яркий свет: подходит для суккулентов и большинства цветущих растений.
  • Полутень: идеальна для тропических растений, таких как монстера или филодендрон.
  • Тень: подойдет для видов папоротников и аспидистры.

Даже для теневыносливых растений требуется определенное освещение, поэтому рассмотрите возможность использования фитоламп в темных помещениях.

Для определенных растений нужны правильные условия освещения (фото: Freepik.com)

Полив: меньше - лучше

Правильный режим полива - это основа ухода за любым комнатным растением. Однако здесь действует золотое правило: лучше не доливать, чем переувлажнить, поскольку избыток воды может привести к загниванию корней.

Самая частая причина гибели комнатных растений - это чрезмерный полив. Если земля еще влажная, лучше подождать с поливом. Для забывчивых владельцев растений идеальным вариантом станет метод донного полива: поставьте горшок в поддон с водой на 15-20 минут, затем слейте лишнюю воду. Это поможет избежать избытка влаги в почве.

Уход за растениями: простые советы для занятых

Отсутствие времени часто становится оправданием для боящихся заводить растения дома. Однако существует ряд простых советов, которые помогут сохранить ваши зеленые уголки в идеальном состоянии даже при минимальном уходе.

Чтобы ваши зеленые друзья росли здоровыми и красивыми, соблюдайте несколько простых правил:

  • Протирайте листья влажной тряпкой раз в месяц.
  • Подкармливайте растения жидкими удобрениями раз в месяц весной и летом.
  • Вовремя обрезайте сухие или поврежденные листья.
  • Пересаживайте растения раз в 2-3 года, когда их корни начнут прорастать из горшка.

Аспидистра хорошо растет и во дворе, и в доме (фото: Википедия)

Очистка воздуха: природные фильтры

Зеленые растения не только доставляют эстетическое удовольствие, но и улучшают качество воздуха в помещении. Это важное преимущество для жителей больших городов, где уровень загрязнения часто бывает высоким.

Многие комнатные растения не только украшают жилье, но и помогают очищать воздух. Вот несколько растений, активно фильтрующих вредные вещества:

  • Хлорофитум: очищает воздух от токсинов.
  • Спатифиллум (женское счастье): известен своими свойствами удаления вредных веществ.
  • Драцена: эффективно впитывает формальдегиды.
  • Фикус Бенджамина: понижает уровень загрязняющих веществ.
  • Алое вера: очищает воздух и одновременно полезно как лекарственное растение.

Раньше мы писали, какие 7 растений не только украшают комнату, но и очищают воздух.

Читайте также, какие 5 неприхотливых цветов быстро растут.

При написании материала использовались следующие источники: Gardener's World, Family Handyman, Bob Vila.

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