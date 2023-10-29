Як легко прибрати неприємний запах речей з секонд-хенду: прати двічі не потрібно

Чому речі неприємно пахнуть

Практично весь одяг, який можна знайти в магазинах секонд-хенду в Україні, - це одяг, привезений з Європи. Там люди зазвичай віддають на благодійність речі, які їм не потрібні. Далі цей одяг обробляють спеціальним дезінфікуючим складом, до якого входить формальдегід.

Сама по собі ця дезінфікуюча речовина для людини не становить небезпеки. Принаймні не більше, ніж звичайний антиперспірант. Але медики рекомендують речі із секонд-хенду ретельно прати, щоб не отримати неприємну алергічну реакцію.

Звичайний порошок або рідкий пральний засіб навіть у поєднанні з ополіскувачем зазвичай не справляються з неприємним запахом. І дезінфікуючий засіб вивітрюється тільки через 3-4 прання. Але є й легші способи.

Обов'язково провітріть

Купивши одяг з других рук, повісьте його на балконі, що провітрюється, або у дворі, бажано на сонечку. УФ-промені зможуть вбити бактерії, що залишилися на тканині, усунуть затхлий запах і суттєво зменшать кількість запаху дезінфікуючого засобу. Провітрюйте щонайменше 12 годин, а краще - добу.

Будьте обережні з делікатними тканинами - вовною, шовком, шкірою чи кашеміром. Повісьте їх на балконі чи веранді.

Візьміть соду

Харчова сода здатна творити чудеса, тому її можна використати й в цій ситуації. Розкладіть одяг та посипте його содою. Залишіть на кілька годин або навіть на ніч.

Використовуйте оцет

Оцет також є чудовим харчовим дезодорантом. Змішайте його в рівних частинах із водою і залийте в пульверизатор. Потім розвішайте одяг на вішалках і розпорошіть на тканину отриману суміш. Потім залиште висихати.

Оцет та сода

Можна змішати відразу два засоби разом - оцет та соду. З'єднайте їх із водою до утворення пасти. Нанесіть на одяг і залиште на 15 хвилин, потім змийте водою.

Інший варіант: розчиніть 100 мл оцту, 50 г соди у 10 літрах гарячої води. Складіть у цей розчин одяг та залиште на 8-10 годин (можна на ніч). Потім речі потрібно виполоскати та випрати звичайним способом.

Що ще можна використати

Не завжди річ б/у можна випрати або використовувати для неї склад соди та оцту. Як ще можна прибрати неприємний запах:

Котячий наповнювач. Він добре вбирає запахи. Просто складіть річ у контейнер чи пакет, насипте туди котячий наповнювач та залиште на кілька днів.

Активоване вугілля. Покладіть кілька таблеток активованого вугілля в пакет або контейнер з річчю, яка має неприємний запах.

Старі газети. Загорніть річ у стару газету, покладіть її в рукави чи кишені та залиште на кілька днів.