Как легко убрать неприятный запах вещей из секонд-хенда: стирать дважды не нужно

Почему вещи неприятно пахнут

Практически вся одежда, которую можно найти в магазинах секонд-хенд в Украине - это одежда, привезенная из Европы. Там люди обычно отдают на благотворительность вещи, которые им не нужны. Далее эту одежду обрабатывают специальным дезинфицирующим составом, в который входит формальдегид.

Само по себе это дезинфицирующее вещество для человека не представляет опасности. Во всяком случае, не более, чем обычный антиперспирант. Но медики рекомендуют вещи из секонд-хенда тщательно стирать, чтобы не получить неприятную аллергическую реакцию.

Обычный порошок или жидкое средство для стирки даже в сочетании с ополаскивателем обычно не справляются с неприятным запахом. И дезинфицирующее средство выветривается только через 3-4 стирки. Но есть способы и полегче.

Обязательно проветрите

Купив одежду со вторых рук, повесьте ее на проветриваемом балконе или во дворе, желательно на солнышке. УФ-лучи смогут убить бактерии, которые остались на ткани, устранят затхлый запах и существенно снизят количество запаха дезинфицирующего средства. Проветривайте минимум 12 часов, а лучше - сутки.

Будьте осторожны с деликатными тканями - шерстью, шелком, кожей или кашемиром. Повесьте их на балконе или веранде.

Возьмите соду

Пищевая сода способна творить чудеса, поэтому ее можно использовать и в этой ситуации. Разложите одежду и посыпьте ее содой. Оставьте на несколько часов или даже на ночь.

Используйте уксус

Уксус также является отличным пищевым дезодорантом. Смешайте его в равных частях с водой и залейте в пульверизатор. Потом развесьте одежду на вешалках и распылите на ткань полученную смесь. Потом оставьте высыхать.

Уксус и сода

Можно смешать сразу два средства вместе - уксус и соду. Соедините их с водой до образования пасты. Нанесите на одежду и оставьте на 15 минут, потом смойте водой.

Другой вариант: растворите 100 мл уксуса, 50 г соды в 10 литрах горячей воды. Сложите в этот раствор одежду и оставьте на 8-10 часов (можно на ночь). Потом вещи нужно выполоскать и постирать обычным способом.

Что еще можно использовать

Не всегда вещь б/у можно постирать или же использовать для нее состав соды и уксуса. Как еще можно убрать неприятный запах:

Кошачий наполнитель. Он отлично впитывает запахи. Просто сложите вещь в контейнер или пакет, насыпьте туда кошачий наполнитель и оставьте на несколько дней.

Активированный уголь. Положите несколько таблеток активированного угля в пакет или контейнер с вещью, у которой неприятный запах.

Старые газеты. Заверните вещь в старую газету, положите ее в рукава или карманы и оставьте на несколько дней.