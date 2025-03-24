Як легко кинути курити без стресу та ломки, не чекаючи зростання цін на сигарети

Знайдіть потужну мотивацію

Перший крок - зрозуміти, чому ви хочете кинути палити. Це може бути турбота про здоров'я, економія грошей або бажання стати прикладом для рідних. Запишіть свої причини та перечитуйте їх у моменти слабкості.

Поступова або різка відмова?

Існує два основних підходи до відмови від куріння: різка відмова або поступове зменшення кількості сигарет. Оберіть той, який вам комфортніший. Деякі люди краще справляються, якщо кидають відразу, а інші потребують поступового зниження залежності.

Замінюйте звичку

Замість сигарети - склянка води, жувальна гумка, горіхи або навіть дихальні вправи. Важливо чимось замінити сам процес куріння, щоб не відчувати порожнечі.

Використовуйте нікотинові замінники

Якщо страх перед "ломкою" є головним бар'єром, можна використовувати нікотинові пластирі, жуйки або електронні сигарети з поетапним зниженням вмісту нікотину.

Підтримка оточення

Розкажіть друзям і родині про своє рішення. Підтримка та розуміння з боку близьких допоможуть вам залишатися на правильному шляху.

Фізична активність і нові звички

Займіться спортом, більше гуляйте, почніть нове хобі - це допоможе переключити увагу та зменшити стрес.

Уникайте тригерів

Перші тижні без куріння можуть бути складними, тому варто уникати ситуацій, які викликають бажання закурити: кава, алкоголь або перерви з курцями.

Нагороджуйте себе

Відзначайте свої успіхи! Заощаджені на сигаретах гроші можна витратити на щось приємне: подорож, новий гаджет або відпочинок у спа.

Як будуть дорожчати сигарети?

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби, що спричинить зростання цін на сигарети. Специфічна ставка акцизу збільшиться на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 сигарет, а мінімальне податкове зобов’язання зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро. Очікується, що у 2025 році вартість пачки сигарет підніметься на 20-25 гривень.

Підвищення акцизів є частиною плану, який діє з 2018 року і передбачає щорічне збільшення податку на 20% для відповідності стандартам ЄС (90 євро за 1000 сигарет). Втім, через економічні труднощі та девальвацію гривні, до 2025 року ставка досягне лише 70 євро. Уряд планує поступово довести її до необхідного рівня до 2028 року.

За результатами опитування, у 2024 році 27% українців споживають тютюнові чи нікотинові вироби, причому серед чоловіків цей показник сягає 39,5%, а серед жінок - 17%.

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