Как легко бросить курить без стресса и ломки, не дожидаясь роста цен на сигареты

Найдите мощную мотивацию

Первый шаг - понять, почему вы хотите бросить курить. Это может быть забота о здоровье, экономия денег или желание стать примером для родных. Запишите свои причины и перечитывайте их в моменты слабости.

Постепенный или резкий отказ?

Существует два основных подхода к отказу от курения: резкий отказ или постепенное уменьшение количества сигарет. Выберите тот, который вам комфортнее. Некоторые люди лучше справляются, если бросают сразу, а другие нуждаются в постепенном снижении зависимости.

Заменяйте привычку

Вместо сигареты - стакан воды, жевательная резинка, орехи или даже дыхательные упражнения. Важно чем-то заменить сам процесс курения, чтобы не чувствовать пустоты.

Используйте никотиновые заменители

Если страх перед "ломкой" является главным барьером, можно использовать никотиновые пластыри, жвачки или электронные сигареты с поэтапным снижением содержания никотина.

Поддержка окружения

Расскажите друзьям и семье о своем решении. Поддержка и понимание со стороны близких помогут вам оставаться на правильном пути.

Физическая активность и новые привычки

Займитесь спортом, больше гуляйте, начните новое хобби - это поможет переключить внимание и уменьшить стресс.

Избегайте триггеров

Первые недели без курения могут быть сложными, поэтому стоит избегать ситуаций, которые вызывают желание закурить: кофе, алкоголь или перерывы с курильщиками.

Награждайте себя

Отмечайте свои успехи! Сэкономленные на сигаретах деньги можно потратить на что-то приятное: путешествие, новый гаджет или отдых в спа.

Как будут дорожать сигареты?

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты. Специфическая ставка акциза увеличится на 23,4% - с 47 до 58 евро за 1000 сигарет, а минимальное налоговое обязательство вырастет на 23,9% - с 63,45 до 78 евро. Ожидается, что в 2025 году стоимость пачки сигарет поднимется на 20-25 гривен.

Повышение акцизов является частью плана, действующего с 2018 года и предусматривающего ежегодное увеличение налога на 20% для соответствия стандартам ЕС (90 евро за 1000 сигарет). Впрочем, из-за экономических трудностей и девальвации гривны к 2025 году ставка достигнет всего 70 евро. Правительство планирует постепенно довести его до необходимого уровня до 2028 года.

По результатам опроса, в 2024 году 27% украинцев потребляют табачные или никотиновые изделия, причем среди мужчин этот показатель достигает 39,5%, а среди женщин - 17%.

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