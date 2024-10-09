Як квасити смачну капусту, щоб вона була хрумкою: поради від господинь і кухарів

Як зробити квашену капусту смачною

Правильно обрати сорт капусти

Насамперед для заквашування рекомендують використовувати зрілу білокачанну капусту, молода не буде такою смачною та хрумкою. Крім цього, найкраще обирати капусту пізніх сортів, хоча середньостиглі овочі також можна квасити.

Важливо, щоб капуста була щільною та соковитою - для цього краще спробувати її на смак. Зелені листочки кращі зняти, використовуючи лише білі.

Нарізати капусту однаковими смужками

Щоб капуста була однакова за текстурою і смаком, її потрібно нарізати на соломку однакової ширини. Також можна скористатися терткою для нарізання моркви по-корейськи.

Капусту треба нарізати на соломку однакової товщини (скриншот / Кулінарні витівки)

Обирати правильну тару

Зазвичай капусту квасять у великих дерев'яних діжках, проте замість них можна використовувати скляний чи емальований посуд. Головне, щоб метал посуду не окислювався - це впливатиме на смак квашеної капусти.

Використовувати правильну сіль

Сіль важлива для заквашування смачною хрусткої капусти. Однак не всі види солі матимуть однаковий ефект.

Щоб отримати ідеально квашену капусту, найкраще використовувати поварену кам'яну сіль. Йодовану сіль не радять використовувати в жодному разі. На 1 кг капусти в середньому використовують 15 г солі.

Не додавати багато моркви

Хоча морква, безумовно, збагачує смак квашеної капусти, цього інгредієнту не слід додавати надто багато - в результаті заквашування вона стає м'якшою, ніж капуста, тому впливає на текстуру всієї заготівлі.

На 1 кг капусти слід використовувати близько 100 г моркви. Щоб збалансувати смакові властивості, радять обирати солодку моркву. Її потрібно натерти на великій тертці або на спеціальному приладі для моркви по-корейськи.

Не м'яти капусту занадто сильно

Перед заквашуванням капусту зазвичай мнуть, щоб вона пустила сік. Але є ключовий момент - забагато зусиль приведуть лише до того, що капуста стане ламкою та втратить природну хрусткість.

Як заквасити капусту

Щоб заквасити капусту, знадобляться такі продукти:

капуста - 1 кг;

морква - 90-100 г;

сіль - 15-20 г.

Капусту потрібно нашаткувати та перекласти в посуд для заквашення. Помийте моркву, зріжте шкірку, після чого натріть овоч.

Перемішайте моркву з капустою та злегка помніть, щоб пришвидшити виділення соку. Всипте сіль і знову перемішайте майбутню квашену капусту.

Після цього потрібно поставити овочі під прес, накривши капусту великою тарілкою та поставивши на неї каструлю з водою.

Щоб заквасити капусту, її ставлять під прес (скриншот / Taisia Ukrainian)

При кімнатній температурі овочі зброджують за два-три дні. Після цього капусту потрібно перекласти в стерильну банку, закрити стерильною кришкою та зберігати квашену капусту в холодильнику.