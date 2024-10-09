Как квасить вкусную капусту, чтобы она была хрустящей: советы от хозяек и поваров

Как сделать квашеную капусту вкусной

Правильно выбрать сорт капусты

В первую очередь для заквашивания рекомендуют использовать зрелую белокочанную капусту, молодая не будет такой вкусной и хрустящей. Кроме этого, лучше выбирать капусту поздних сортов, хотя среднеспелые овощи также можно квасить.

Важно, чтобы капуста была плотной и сочной - для этого лучше попробовать ее по вкусу. Зеленые листики лучше снять, используя только белые.

Нарезать капусту одинаковыми полосками

Чтобы капуста была одинаковой по текстуре и вкусу, ее нужно нарезать на соломку одинаковой ширины. Также можно воспользоваться теркой для нарезки моркови по-корейски.

Капусту нужно нарезать на соломку одинаковой толщины (скриншот / Кулінарні витівки)

Выбирать правильную тару

Обычно капусту квасят в больших деревянных бочках, однако вместо них можно использовать стеклянную или эмалированную посуду. Главное, чтобы металл посуды не окислялся - это будет влиять на вкус квашеной капусты.

Использовать правильную соль

Соль важна для заквашивания вкусной хрустящей капусты. Однако не все виды соли будут иметь одинаковый эффект.

Чтобы получить идеально квашеную капусту, лучше всего использовать поваренную каменную соль. Йодированную соль не советуют использовать ни в коем случае. На 1 кг капусты используют в среднем 15 г соли.

Не добавлять много моркови

Хотя морковь, безусловно, обогащает вкус квашеной капусты, этого ингредиента не следует добавлять слишком много - в результате заквашивания она становится более мягкой, чем капуста, поэтому влияет на текстуру всей заготовки.

На 1 кг капусты следует использовать около 100 г моркови. Чтобы сбалансировать вкусовые свойства, советуют выбирать сладкую морковь. Ее нужно натереть на большой терке или на специальном приборе для моркови по-корейски.

Не мять капусту слишком сильно

Перед заквашиванием капусту обычно сминают, чтобы она пустила сок. Но есть ключевой момент - много усилий приведут лишь к тому, что капуста станет ломкой и потеряет естественную хрусткость.

Как заквасить капусту

Чтобы заквасить капусту, понадобятся следующие продукты:

капуста - 1 кг;

морковь - 90-100 г;

соль - 15-20 г.

Капусту нужно нашинковать и переложить в заквашенную посуду. Помойте морковь, срежьте шкурку, после чего натрите овощ.

Перемешайте морковь с капустой и слегка помните, чтобы ускорить выделение сока. Всыпьте соль и снова перемешайте будущую квашеную капусту.

После этого необходимо поставить овощи под пресс, накрыв капусту большой тарелкой и поставив на нее кастрюлю с водой.

Чтобы заквасить капусту, ее ставят под пресс (скриншот / Taisia Ukrainian)

При комнатной температуре овощи сбраживают через два-три дня. После этого капусту следует переложить в стерильную банку, закрыть стерильной крышкой и хранить квашеную капусту в холодильнике.