Як краще підсвічувати розсаду у лютому, щоб вона не витягувалася

Як правильно освічувати розсаду

Світлова хвиля потрібного спектру може замінити природне сонце, освітлюючи підвіконня ультрафіолетовим світлом протягом всієї доби. Однак важливо правильно використовувати фітолампи, аби не завдавати шкоди рослинам.

Світло є важливим для рослин, але постійна робота лампи цілодобово не завжди призводить до покращення ситуації. Тому важливо знати, коли включати та вимикати фітолампу і скільки годин тримати рослини під її світлом.

Щоб уникнути вибліднення, витягання та зачахання росади, рекомендується підсвічувати її від 11 до 17 годин на добу, залежно від виду рослини.

Ранкова та вечірня досвітка розрізняються, і іноді рослини потребують світла вдень. Томатам, зокрема, рекомендується освітлювати лампами від 14 до 17 годин на день.

Щодо перців та баклажанів, їм достатньо 10-12 годин світла. Лампи для них можна включати близько 6 годин ранку на 3-4 години та ввечері близько 18-19 години на той же час.

У похмуру погоду явний дефіцит денного світла, тому доведеться включати світильники і вдень.

А залишати їх увімкненими на ніч точно не варто. Доведено, що у рослин є свої цикли і світло, що горить цілодобово, дезорієнтує їх.

Тому важливо дотримуватися чергування природних циклів у питанні освітлення.

Посівний календар на лютий 2024 року

2024 рік є високосним, отже городники отримали для вирощування розсади на один день більше.

Сприятливими днями в поточному лютому вважають такі дні: 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.

Водночас утриматись від городніх робіт і посіву потрібно було з 9 по 11 лютого, а також 24 лютого (всього чотири дні).