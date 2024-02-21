Как лучше подсвечивать рассаду в феврале, чтобы она не вытягивалась

Как правильно освещать рассаду

Световая волна нужного спектра может заменить естественное солнце, освещая подоконник ультрафиолетовым светом в течение всех суток. Однако важно правильно использовать фитолампы, чтобы не наносить вред растениям.

Свет важен для растений, но постоянная работа лампы круглосуточно не всегда приводит к улучшению ситуации. Поэтому важно знать, когда включать и выключать фитолампу и сколько часов держать растения под ее светом.

Чтобы избежать побледнения, извлечения и зачахания росады, рекомендуется подсвечивать ее от 11 до 17 часов в сутки в зависимости от вида растения.

Утренняя и вечерняя рассветы различаются, и иногда растения нуждаются в свете днем. Томатам, в частности, рекомендуется освещать лампами от 14 до 17 часов в день.

Что касается перцев и баклажанов, им достаточно 10-12 часов света. Лампы для них можно включать около 6 часов утра на 3-4 часа и вечером около 18-19 часов в то же время.

В пасмурную погоду явный дефицит дневного света, поэтому придется включать светильники и днем.

А оставлять их включенными на ночь точно не следует. Доказано, что у растений есть свои циклы и горящий круглосуточно свет дезориентирует их.

Поэтому важно соблюдать чередование природных циклов в вопросе освещения.

Посевный календарь на февраль 2024

2024 год является высокосным, так что огородники получили для выращивания рассады на один день больше.

Благоприятными днями в феврале считают следующие дни: 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29.

В то же время воздержаться от огородных работ и посева нужно было с 9 по 11 февраля, а также 24 февраля (всего четыре дня).