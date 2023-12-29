Як Козловський виглядав 20 років тому: довге волосся та ніби інша людина (фото)

Співак Віталій Козловський, який влітку цього року отримав повістку та пішов захищати Україну, показав, як він виглядав 20 років тому. Кар'єра артиста почалася з шоу "Шанс", завдяки якому він гучно про себе заявив.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співака в Instagram розповідає, як він змінився.
У своєму дописі артист розповів, що рівно 20 років тому почалася його кар'єра у шоу-бізнесі. Він зазначив, що музика завжди займала головне місце у його житті. Але нині він захищає Україну.
"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться… Не лише для мене, а для нас усіх", - написав Козловський.
На архівних фото артист позує з довгим волоссям та борідкою, яка стала його "фішкою". Тоді Козловський виступав у "Шансі" та лише мріяв про велику славу.
Козловський у минулому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Зараз мої реалії - не творчість. А терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все. Вірю в краще! Рідні Люди, тримаймося! Сьогодні потворні гнидні вороги обстріляли Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Львів. Співчуття усім, хто постраждав", - додав співак.
У коментарях фани пишуть:
Нині артист служить та навіть голив бороду перед присягою. Окрім цього, вже багато років співак носить коротку стрижку та змінив стиль. Він відійшов від гламурних образів та обирає більш стильні та сучасні "луки". Втім, зараз його головна форма - військова.
Який вигляд має Козловський у формі (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Нагадаємо, раніше Козловський розсекретив, де тепер служить.
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