Як Козловський виглядав 20 років тому: довге волосся та ніби інша людина (фото)

Козловський 20 років тому - архівні фото

У своєму дописі артист розповів, що рівно 20 років тому почалася його кар'єра у шоу-бізнесі. Він зазначив, що музика завжди займала головне місце у його житті. Але нині він захищає Україну.

"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться… Не лише для мене, а для нас усіх", - написав Козловський.

На архівних фото артист позує з довгим волоссям та борідкою, яка стала його "фішкою". Тоді Козловський виступав у "Шансі" та лише мріяв про велику славу.

Козловський у минулому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Зараз мої реалії - не творчість. А терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все. Вірю в краще! Рідні Люди, тримаймося! Сьогодні потворні гнидні вороги обстріляли Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Львів. Співчуття усім, хто постраждав", - додав співак.

Як реагує мережа.

У коментарях фани пишуть:

"З двадцятиріччям. Дуже шкода, що в цьому році немає можливості традиційно зустрітись... Але віримо в перемогу всім серцем. І в те, що наші зустрічі ще попереду"

"20 років? Не може бути, як одна мить! Ніхто не вірить, а це означає тільки одне - чесно завойована любов своїм талантом і працею"

"Віталіє, вітаю тебе з річницею. 20 років, дякую за прекрасні альбоми та пісні, які зворушили моє серце".

Як Козловський виглядає зараз

Нині артист служить та навіть голив бороду перед присягою. Окрім цього, вже багато років співак носить коротку стрижку та змінив стиль. Він відійшов від гламурних образів та обирає більш стильні та сучасні "луки". Втім, зараз його головна форма - військова.

Який вигляд має Козловський у формі (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)