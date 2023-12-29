Как Козловский выглядел 20 лет назад: длинные волосы и будто другой человек (фото)

Козловский 20 лет назад - архивные фото

В своем посте артист рассказал, что ровно 20 лет назад началась его карьера в шоу-бизнесе. Он отметил, что музыка всегда занимала главное место в его жизни. Но сейчас он защищает Украину.

"Сегодня я делаю совсем не то, что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что так все обернется… Не только для меня, а для всех нас", - написал Козловский.

На архивных фото артист позирует с длинными волосами и ставшей его "фишкой" бородкой. Тогда Козловский выступал в "Шансе" и только мечтал о большой славе.

Козловский в прошлом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Сейчас мои реалии - не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее! Родные Люди, держимся! Сегодня безобразные гниды-враги обстреляли Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов. Соболезнования всем, кто пострадал", - добавил певец.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны пишут:

"С двадцатилетием. Очень жаль, что в этом году нет возможности традиционно встретиться... Но верим в победу всем сердцем. И в то, что наши встречи еще впереди"

"20 лет? Не может быть, как один миг! Никто не верит, а это означает только одно - честно завоеванная любовь своим талантом и трудом"

"Виталий, поздравляю тебя с годовщиной. 20 лет, спасибо за прекрасные альбомы и песни, которые тронули мое сердце".

Как Козловский выглядит сейчас

Сейчас артист служит и даже сбривал бороду перед присягой. Кроме того, уже много лет певец носит короткую стрижку и сменил стиль. Он отошел от гламурных образов и выбирает более стильные и современные "луки". Впрочем, сейчас его главная форма - военная.

Как выглядит Козловский в форме (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)