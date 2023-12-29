Как Козловский выглядел 20 лет назад: длинные волосы и будто другой человек (фото)

Певец Виталий Козловский, который летом этого года получил повестку и ушел защищать Украину, показал, как он выглядел 20 лет назад. Карьера артиста началась с шоу "Шанс", благодаря которому он громко о себе заявил.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певца в Instagram рассказывает, как он изменился.
В своем посте артист рассказал, что ровно 20 лет назад началась его карьера в шоу-бизнесе. Он отметил, что музыка всегда занимала главное место в его жизни. Но сейчас он защищает Украину.
"Сегодня я делаю совсем не то, что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что так все обернется… Не только для меня, а для всех нас", - написал Козловский.
На архивных фото артист позирует с длинными волосами и ставшей его "фишкой" бородкой. Тогда Козловский выступал в "Шансе" и только мечтал о большой славе.
Козловский в прошлом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Сейчас мои реалии - не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее! Родные Люди, держимся! Сегодня безобразные гниды-враги обстреляли Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов. Соболезнования всем, кто пострадал", - добавил певец.
В комментариях фаны пишут:
Сейчас артист служит и даже сбривал бороду перед присягой. Кроме того, уже много лет певец носит короткую стрижку и сменил стиль. Он отошел от гламурных образов и выбирает более стильные и современные "луки". Впрочем, сейчас его главная форма - военная.
Как выглядит Козловский в форме (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Напомним, ранее Козловский рассекретил, где теперь служит.
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