Як користуватися телефоном у спеку, щоб він не згорів: корисні поради з порятунку смартфона

Автоматична яскравість

Суть цієї функції полягає в тому, що телефон самостійно встановлює рівень яскравості відповідно до часу доби та кількості зовнішнього світла.

У спеку це зручно з точки зору того, що режим заряду буде менш витратний і відповідно смартфон менше нагріватиметься. До того ж у темний час саме завдяки автояскравості ваші очі менше страждатимуть через використання гаджетів.

Пряме сонячне проміння

У жодному разі не залишайте будь-який зі своїх пристроїв на відкритому сонці. Інакше ризикуєте тим, що він перегріється, а після тривалого та активного використання просто вийде з ладу.

Це правило стосується як увімкнених, так і вимкнених смартфонів, ноутбуків тощо. Сонце матиме на них однаковий вплив.

До речі, з тієї ж причини не варто залишати телефон у закритому нагрітому просторі, наприклад, машина, кишеня тощо.

Заряджання телефона

Під час зарядки смартфон нагрівається природним для нього шляхом. Але якщо робити це в спеку, тоді нагрівання стане надмірним для пристрою. У таких випадках краще перенести телефон у прохолодне місце.

До слова не використовуйте гаджет під час того, як він заряджається, щоб не навантажувати його роботу ще більше.

Вимкніть усе, що непотрібне

Чи помічали ви, що телефон може швидше розряджатися, якщо увімкнено багато функцій і програм одночасно? Це велике навантаження на його систему.

Якщо аналогічним чином зробити й в спеку, то смартфон ще й нагріватиметься в декілька разів швидше та сильніше.

Тому поки температурні стовпчики б'ють рекорди, краще не вмикати без потреби Bluetooth, GPS, Wi-Fi, а також закривати фонові програми, якими ви безпосередньо не користуєтеся.