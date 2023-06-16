Как пользоваться телефоном в жару, чтобы он не сгорел: полезные советы по спасению смартфона

Аномальную жару тяжело выдержать не только людям и животным, но и технике. Часто может случиться так, что механизмы просто не выдерживают повышения температуры и выходят из строя. Это же может случиться с вашим смартфоном.
Как уберечь гаджет от нежелательных последствий лета - читайте ниже в материале Styler.
Суть этой функции заключается в том, что телефон самостоятельно устанавливает уровень яркости в соответствии со временем суток и количеством внешнего света.
В жару это удобно с точки зрения того, что режим заряда будет менее затратным и соответственно смартфон будет меньше нагреваться. К тому же в темное время именно благодаря автояркости ваши глаза будут меньше страдать из-за использования гаджетов.
Ни в коем случае не оставляйте любое из своих устройств на открытом солнце. Иначе рискуете тем, что оно просто перегреется, а после длительного и активного использования выйдет из строя.
Это правило относится как к включенным, так и к выключенным смартфонам, ноутбукам и т.д. Солнце будет оказывать на них одинаковое влияние.
Кстати, по той же причине не стоит оставлять телефон в закрытом нагретом пространстве, например машина, карман и т.д.
Во время зарядки смартфон нагревается естественным для него путем. Но если делать это в жару, тогда нагрев станет избыточным для устройства. В таких случаях лучше перенести телефон в прохладное место.
К слову не используйте гаджет во время зарядки, чтобы не нагружать его работу еще больше.
Замечали ли вы, что телефон может разряжаться быстрее, если включено много функций и приложений одновременно? Это большая нагрузка на его систему.
Если аналогичным образом сделать и в жару, то смартфон еще и нагреваться будет в несколько раз быстрее и сильнее.
Поэтому пока температурные столбики бьют рекорды, лучше не включать без необходимости Bluetooth, GPS, Wi-Fi, а также закрывать фоновые программы, которыми вы непосредственно не пользуетесь.
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