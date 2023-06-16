Как пользоваться телефоном в жару, чтобы он не сгорел: полезные советы по спасению смартфона

Автоматическая яркость

Суть этой функции заключается в том, что телефон самостоятельно устанавливает уровень яркости в соответствии со временем суток и количеством внешнего света.

В жару это удобно с точки зрения того, что режим заряда будет менее затратным и соответственно смартфон будет меньше нагреваться. К тому же в темное время именно благодаря автояркости ваши глаза будут меньше страдать из-за использования гаджетов.

Прямые солнечные лучи

Ни в коем случае не оставляйте любое из своих устройств на открытом солнце. Иначе рискуете тем, что оно просто перегреется, а после длительного и активного использования выйдет из строя.

Это правило относится как к включенным, так и к выключенным смартфонам, ноутбукам и т.д. Солнце будет оказывать на них одинаковое влияние.

Кстати, по той же причине не стоит оставлять телефон в закрытом нагретом пространстве, например машина, карман и т.д.

Зарядка телефона

Во время зарядки смартфон нагревается естественным для него путем. Но если делать это в жару, тогда нагрев станет избыточным для устройства. В таких случаях лучше перенести телефон в прохладное место.

К слову не используйте гаджет во время зарядки, чтобы не нагружать его работу еще больше.

Выключите все, что не нужно

Замечали ли вы, что телефон может разряжаться быстрее, если включено много функций и приложений одновременно? Это большая нагрузка на его систему.

Если аналогичным образом сделать и в жару, то смартфон еще и нагреваться будет в несколько раз быстрее и сильнее.

Поэтому пока температурные столбики бьют рекорды, лучше не включать без необходимости Bluetooth, GPS, Wi-Fi, а также закрывать фоновые программы, которыми вы непосредственно не пользуетесь.