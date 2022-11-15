Як користуватися свічками та генераторами, щоб не було пожежі: це важливо знати

Під час відключення електроенергії часто через необережне поводження з вогнем може виникнути пожежа. Зараз українці стали активно використовувати свічки та генератори. Але варто знати про правила безпеки, щоб запобігти виникненню непередбачуваних ситуацій.
Про це повідомили на сторінці Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Насамперед важливо пам'ятати, що свічки можна запалювати тільки для освітлення, а не для опалення приміщення або розігріву їжі.
Зокрема, при використанні необхідно:
Варто знати, як поводитись з генератором, аби не виникло пожежі та інших нещасних випадків. Важливо у жодному разі не залишати прилади без нагляду та запастися вогнегасником.
Зокрема, щоб користуватись генератором, необхідно:
Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.
Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.
Тому українцям при використанні важливо:
Раніше ми повідомляли, що досвідчений мандрівник дав поради, які допоможуть вижити у квартирі без газу та світла.
Також ми писали, як зігрітися вдома без опалення.