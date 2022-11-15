Як користуватися свічками та генераторами, щоб не було пожежі: це важливо знати

Як використовувати свічки

Насамперед важливо пам'ятати, що свічки можна запалювати тільки для освітлення, а не для опалення приміщення або розігріву їжі.

Зокрема, при використанні необхідно:

використовувати невисокі, стійкі та металеві підсвічники;

тримати запалену свічку на безпечній відстані від одягу та інших предметів;

не залишати свічки без нагляду;

не ставити запалену свічку в доступне для дітей місці;

гасити та викидати свічку, коли залишається 2 см парафіну/воску;

не лягати спати, не згасивши свічки.

Правила використання генераторів

Варто знати, як поводитись з генератором, аби не виникло пожежі та інших нещасних випадків. Важливо у жодному разі не залишати прилади без нагляду та запастися вогнегасником.

Зокрема, щоб користуватись генератором, необхідно:

купувати лише сертифіковану продукцію і в ліцензованих точках продажу;

уважно дотримуватись інструкцій виробника;

генератори та паливо варто використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;

тримати сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед тим, як заправляти генератор, дайте йому охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

встановіть детектори чадного газу.

Як використовувати газові пальники

Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.

Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.

Тому українцям при використанні важливо: