Как пользоваться свечами и генераторами, чтобы не было пожара: это важно знать

Как использовать свечи

В первую очередь важно помнить, что свечи можно зажигать только для освещения, а не для отопления помещения или разогрева пищи.

В частности, при использовании необходимо:

использовать невысокие, стойкие и металлические подсвечники;

держать зажженную свечу на безопасном расстоянии от одежды и других предметов;

не оставлять свечи без присмотра;

не ставить зажженную свечу в доступном для детей месте;

гасить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска;

не ложиться спать, не погасив свечи.

Правила использования генераторов

Следует знать, как обращаться с генератором, чтобы не произошло пожара и других несчастных случаев. Важно ни в коем случае не оставлять приборы без присмотра и запастись огнетушителем.

В частности, чтобы пользоваться генератором, необходимо:

покупать только сертифицированную продукцию и в лицензированных точках продаж;

внимательно следовать инструкциям изготовителя;

генераторы и топливо следует использовать только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей;

держать сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током;

перед тем как заправлять генератор, дайте ему остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть;

установите детекторы угарного газа.

Как использовать газовые горелки

Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание следует уделить не только выбору, но и правилам безопасности.

Есть много случаев, когда люди обгорели при взрыве газовой горелки.

Поэтому украинцам при использовании важно: