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Как пользоваться свечами и генераторами, чтобы не было пожара: это важно знать

Как правильно пользовался свечами при отключении света (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во время отключении электроэнергии часто из-за неосторожного обращения с огнем может возникнуть пожар. Сейчас украинцы стали активно использовать свечи и генераторы. Но следует знать о правилах безопасности, чтобы предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций.

Об этом сообщили на странице Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Как использовать свечи

В первую очередь важно помнить, что свечи можно зажигать только для освещения, а не для отопления помещения или разогрева пищи.

В частности, при использовании необходимо:

  • использовать невысокие, стойкие и металлические подсвечники;
  • держать зажженную свечу на безопасном расстоянии от одежды и других предметов;
  • не оставлять свечи без присмотра;
  • не ставить зажженную свечу в доступном для детей месте;
  • гасить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска;
  • не ложиться спать, не погасив свечи.

Правила использования генераторов

Следует знать, как обращаться с генератором, чтобы не произошло пожара и других несчастных случаев. Важно ни в коем случае не оставлять приборы без присмотра и запастись огнетушителем.

В частности, чтобы пользоваться генератором, необходимо:

  • покупать только сертифицированную продукцию и в лицензированных точках продаж;
  • внимательно следовать инструкциям изготовителя;
  • генераторы и топливо следует использовать только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей;
  • держать сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током;
  • перед тем как заправлять генератор, дайте ему остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть;
  • установите детекторы угарного газа.

Как использовать газовые горелки

Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание следует уделить не только выбору, но и правилам безопасности.

Есть много случаев, когда люди обгорели при взрыве газовой горелки.

Поэтому украинцам при использовании важно:

  • покупать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;
  • соблюдать инструкцию и проверять целостность баллончика (с помощью мыльного раствора можно проверить отсутствие следов утечки газа);
  • использовать в помещении, где есть вентиляция;
  • держать подальше от солнечных лучей;
  • не устанавливать на поверхности электроплит.

Ранее мы сообщали, что опытный путешественник дал советы, которые помогут выжить в квартире без газа и света.

Также мы писали, как согреться дома без отопления.

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