Как пользоваться свечами и генераторами, чтобы не было пожара: это важно знать

Во время отключении электроэнергии часто из-за неосторожного обращения с огнем может возникнуть пожар. Сейчас украинцы стали активно использовать свечи и генераторы. Но следует знать о правилах безопасности, чтобы предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций.
Об этом сообщили на странице Киевской городской государственной администрации в Telegram.
В первую очередь важно помнить, что свечи можно зажигать только для освещения, а не для отопления помещения или разогрева пищи.
В частности, при использовании необходимо:
Следует знать, как обращаться с генератором, чтобы не произошло пожара и других несчастных случаев. Важно ни в коем случае не оставлять приборы без присмотра и запастись огнетушителем.
В частности, чтобы пользоваться генератором, необходимо:
Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание следует уделить не только выбору, но и правилам безопасности.
Есть много случаев, когда люди обгорели при взрыве газовой горелки.
Поэтому украинцам при использовании важно:
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