Ці прості та економні способи допоможуть зігрітися вдома без опалення
Через те що Росія обстрілює енергетичні об’єкти України, багато людей думають над тим, як обігріти квартиру без газу та електрики. Є прості способи, які допоможуть зігрітися без опалення.
Про це пише SantePlus.
Як зігрітися та обігріти дім
Допоможе тепла піжама
Щоб провести зиму в теплі, подбайте про правильний вибір піжами. Дійсно, деякі текстильні вироби охолоджують тіло людини, коли жарко, а інші зігрівають, коли холодно.
Необхідно придбати флісову або бавовняну піжаму. Це буде чудовий вибір, адже вона допомагатиме регулювати температуру.
Алюмінієва фольга
Щоб краще розсіювати тепло у домі, використовуйте світловідбиваючі панелі або алюмінієву фольгу, яку потрібно розмістити за батареями. Таким чином тепло буде повертатися в приміщення і буде відмінно прогріватися.
Вікна
Щоб уникнути тепловтрат, перегляньте стан своїх вікон. Дійсно, нерідкі випадки, коли потоки свіжого повітря проникають у будинок через щілини, особливо якщо ущільнювачі вікон пошкоджені.
Свічковий обігрівач
Він виглядає досить дивно, але може виявитися незамінним у разі відключення світла.
Щоб зробити такий обігрівач, дотримуйся інструкції:
- Візьми три горщики різного діаметра;
- Вклади їх один в інший;
- З’єднайте довгою металевою гайкою (на неї ще потрібно нанизати шайби та гайки);
- Постав під горщик цеглу, а зверху - свічку;
- Запаліть її та насолоджуйся теплом.
Варто зазначити, що горщики з глини не надто теплопровідні. Якщо хочете підвищити температуру у будинку, використовуй горщики з металу. Для цього можна взяти бляшанки з-під котячого корму чи сипучих продуктів.
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