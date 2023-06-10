Як користуватися кондиціонером у спеку, щоб сума в платіжках не зросла вдвічі

Як економити на використанні кондиціонера

Середній кондиціонер класу енергоефективності А для охолодження приміщення у 30 квадратних метрів споживає приблизно один кВт на годину.

Чим вища температура в приміщенні (а це залежить від температури за вікном), тим більше електроенергії він споживатиме.

Однак є прості поради, які допоможуть заощадити та не страждати від спеки:

вмикайте кондиціонер там, де ви перебуваєте більшу частину доби

завжди зачиняйте двері та вікна, щоб холод не виходив на вулицю чи в інші кімнати

не забувайте про обслуговування: своєчасно заправляйте кондиціонер охолоджувачем та очищуйте фільтри від пилу

не закривайте кондиціонер шторами чи меблями

не забувайте вимикати кондиціонер чи користуйтеся функцією відкладеного старту, розумною розеткою

не переохолоджуйте кімнату - 20-25 градусів достатньо, щоб не було спекотно

вночі обирайте режим "Sleep", щоб він споживав менше електроенергії

Встановіть двофазний лічильник

Попри те, що тариф на електроенергію зріс, українці все одно мають можливість підключити нічний тариф, який діє з 23:00 до 07:00. Зробивши це, ви можете платити 1,32 грн за кВт-год.

Для цього вам необхідно встановити двозонний лічильник Його можна придбати самостійно або в оператора при замовленні послуги із заміни вартості.

Крім того, потрібно укласти новий двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Двофазний лічильник допоможе економити на використанні побутових приладів вночі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Щодо економії на практиці, то візьмімо велику сім'ю, яка витратила за місяць 300 кВт-год. Відтепер з 1 червня вона платитиме 800 гривень.

Проте якщо перенести частину роботи приладів на нічний тариф, сума платіжки може зменшитися до майже 600 гривень.

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії

Найчастіше вдома найбільше приладів працюють одночасно саме на кухні. Серед них:

електроплита

мікрохвильовка

духовка

холодильник

морозильна камера

посудомийна машина

електрочайник

Варто додати, що пральна машина, пилосос, бойлер і фен мають той самий ефект, тому важливо стежити за тим, чи вимкнені ці прилади з розеток.

Проте серед новітніх технологій найбільш "вимогливими" в сенсі споживання електроенергії є системи розумного будинку. Розумні розетки, термостати витрачають значну кількість електроенергії, залишаючись в режимі очікування.