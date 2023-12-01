Як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему

Як правильно користуватись електроприладами взимку

"Допоможіть енергосистемі триматися: нагадуємо, що через негоду та зниження температури може виникати дефіцит електроенергії. Щоб його мінімізувати, потрібно ощадливо користуватись потужними електроприладами у пікові години: з 08:00 до 11:00, а також з 17:00 до 23:00", - закликають у компанії.

Також вони діляться порадами, яких правил варто дотримуватись взимку:

не варто одночасно вмикати електрочайник, електроплиту, праску та фен

якщо в приміщенні комфортна температура, не варто вмикати зайвий раз обігрівач

бойлер доцільно увімкнути після 23:00 - так ви матимете гарячу воду на ранок, а також заощадите електроенергію

вимикайте світло, якщо в ньому нема потреби

перенесіть прання на ніч, якщо ви не заважатимете сусідам

не залишайте прилади в режимі "сну", адже вони все одно споживають електроенергію. Їх краще вимкнути з розетки

Як правильно користуватись електроприладами взимку (фото: Facebook.com/Yasno)

Які прилади найбільше енергозатратні

За даними Укренерго, за останній тиждень листопада через зниження температури на 6 градусів споживання світла зросло на 11%. Для енергосистеми - це значне навантаження. І найбільш піковими годинами залишається інтервал з 17:00 до 19:00 (влітку пік відзначався після 19:00).

Особливо варто відстежувати, коли ви вмикаєте прилади, які споживають найбільше електроенергії. Нижче наводимо їхній перелік.

Які прилади найбільше споживають електроенергії (фото: Facebook.com/Yasno)