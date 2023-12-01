Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему

Украинцам напомнили, как экономить свет зимой, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему и не вывести ее из строя.
О том, как правильно пользоваться электроприборами зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию компании Yasno в Facebook.
"Помогите энергосистеме держаться: напоминаем, что из-за непогоды и снижения температуры может возникать дефицит электроэнергии. Чтобы его минимизировать, нужно бережно пользоваться мощными электроприборами в пиковые часы: с 08:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00", - призывают в компании.
Также они делятся советами, каких правил следует соблюдать зимой:
По данным Укрэнерго, за последнюю неделю ноября из-за понижения температуры на 6 градусов потребление света выросло на 11%. Для энергосистемы - это значительная нагрузка. И самыми пиковыми часами остается интервал с 17:00 до 19:00 (летом пик отмечался после 19:00).
Особенно нужно отслеживать, когда вы включаете приборы, которые употребляют больше всего электроэнергии. Ниже приводим их список.
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