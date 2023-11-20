Вся справа у вікнах. Українцям розповіли лайфхак, як економити на комуналці до 20%

Українці можуть економити до 20% на комуналці за допомогою зимового режиму у металопластикових вікон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Нафтогазу".

За інформацією компанії, у більшості металопластикових вікон можна регулювати силу притискання стулок та переводити вікна у різні режими:

літній режим - сприяє циркуляції повітря в кімнаті;

зимовий режим - унеможливлює рух повітря і краще зберігає тепло в приміщенні;

стандартний режим - для міжсезоння.

"Якісні металопластикові вікна дозволяють зменшити рахунки за комунальні послуги більш ніж на 20%. Переведення вікон на зимовий режим дає ще більшу економію", - зазначають у компанії.

При цьому регулювати вікна можна самостійно. Для цього необхідно перемістити овальні ексцентрики на вікнах у потрібне положення. Нижче можна побачити, як це зробити.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна збирало популярні лайфхаки, як заощадити на оплаті комунальних послуг.