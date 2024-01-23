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Що робити, якщо дитині за кордоном уже виповнилось 18 років, а вона не має українського паспорта

Як оформити український паспорт за кордоном (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і вже досягли 18-річного віку, можуть оформити свій перший український паспорт через закордонні підрозділи ДП "Документ".

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної міграційної служби України.

Як оформити український паспорт за кордоном

  • зверніться до найближчого доступного ДП "Документ" за кордоном. Адреси центрів за кордоном можна дізнатись тут
  • подайте наступні документи - письмову заяву в довільній формі із зазначенням відомостей про членів сім’ї (зокрема колишньої дружини/колишнього чоловіка), близької особи, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи, свідоцтво про народження, паспорти батьків або їх копії, документи з фото, фото 3,5x4,5
  • пройдіть процедуру встановлення особи в режимі відеоконференцзвʼязку. Присутність заявника у ДП "Документ" під час відеоконференцзв’язку є обов’язковою
  • отримайте від підрозділу ДП "Документ" повідомлення про готовність паспорта та необхідність забрати його з підрозділу ДМС на території України
  • отримайте паспорт громадянина України у визначеному підрозділі ДМС на території України

Важливо, що оформити паспорт в такий спосіб можуть лише ті особи, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 р. Факт виїзду особи за межі України з 24 лютого 2022 р. підтверджується поданими документами з відміткою про перетинання кордону країни перебування або іншими документами, що підтверджують такий факт.

Отримати такий паспорт ні в підрозділі ДП "Документ", ні в закордонній дипломатичній установі України неможливо. Готовий паспорт можна забрати лише в Україні.

Для отримання паспорта на території України необхідно спочатку оформити посвідчення особи на повернення в Україну в закордонній дипломатичній установі України. Термін видачі такого посвідчення - від 1 до 5 робочих днів.

Одночасно з "внутрішнім" українським паспортом можна оформити також і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

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