Что делать, если ребенку за границей уже исполнилось 18 лет, а у него нет украинского паспорта

Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года и уже достигшие 18-летнего возраста, могут оформить свой первый украинский паспорт через зарубежные подразделения ГП "Документ".
Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной миграционной службы Украины.
Важно, что оформить паспорт таким образом могут только лица, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 г. Факт выезда гражданина за пределы Украины с 24 февраля 2022 г. подтверждается поданными документами с отметкой о пересечении границы страны пребывания или другими документами, что подтверждают такой факт.
Получить такой паспорт ни в подразделении ГП "Документ", ни в зарубежном дипломатическом учреждении невозможно. Готовый паспорт можно забрать только в Украине.
Для получения паспорта на территории Украины необходимо сначала оформить удостоверение личности для возвращения в Украину в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Срок выдачи такого удостоверения - от 1 до 5 рабочих дней.
Одновременно с внутренним украинским паспортом можно оформить также и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
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