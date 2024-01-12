Як оформити пенсію, не виходячи із дому: інструкція

Українці, що досягли пенсійного віку, у тому числі й ті, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсію дистанційно.

Про те, як це зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПФУ .

Як оформити пенсію дистанційно

На вебпорталі електронних послуг ПФУ виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомтеся з інформацією на екрані та натисніть "Вхід".

Потім зайдіть в особистий кабінет. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ДіяПідпису.

Після входу до кабінету:

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування - виберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть "Продовжити" та виберіть вид пенсії, яку будете отримувати

заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних

долучіть скан-копії необхідних документів (із їхнім переліком ви ознайомилися перед формуванням заяви)

на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії - перевірте усі дані. У разі потреби - відредагуйте їх

натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ"

Заяву опрацьовуватимуть упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб.

Скільки має бути стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію після того, як їм виповниться 60 років. У більшості випадків право на це мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить: