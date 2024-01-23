Что делать, если ребенку за границей уже исполнилось 18 лет, а у него нет украинского паспорта

Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года и уже достигшие 18-летнего возраста, могут оформить свой первый украинский паспорт через зарубежные подразделения ГП "Документ".

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной миграционной службы Украины .

Как оформить украинский паспорт за границей

обратитесь в ближайшее доступное ГП "Документ" за границей. Адрес центров за границей можно узнать здесь

подайте следующие документы - письменное заявление в произвольной форме с указанием сведений о членах семьи (в том числе бывшей супруги/бывшего супруга), близкого лица, которые будут привлечены к проведению процедуры установления лица, свидетельство о рождении, паспорта родителей или их копии, документы с фото, фото 3,5x4,5

пройдите процедуру установления личности в режиме видеоконференции. Присутствие заявителя в ГП "Документ" во время видеоконференцсвязи обязательно

получите от подразделения ГП "Документ" уведомление о готовности паспорта и необходимости забрать его из подразделения ДМС на территории Украины

получите паспорт гражданина Украины в определенном подразделении ГТС на территории Украины

Важно, что оформить паспорт таким образом могут только лица, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 г. Факт выезда гражданина за пределы Украины с 24 февраля 2022 г. подтверждается поданными документами с отметкой о пересечении границы страны пребывания или другими документами, что подтверждают такой факт.

Получить такой паспорт ни в подразделении ГП "Документ", ни в зарубежном дипломатическом учреждении невозможно. Готовый паспорт можно забрать только в Украине.

Для получения паспорта на территории Украины необходимо сначала оформить удостоверение личности для возвращения в Украину в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Срок выдачи такого удостоверения - от 1 до 5 рабочих дней.

Одновременно с внутренним украинским паспортом можно оформить также и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.