Як комбінувати шапку, шарф та рукавиці, аби виглядати вишукано: фотоприклади від стиліста

Як стильно поєднувати шапку, шарф та рукавиці

"Шапка та шарф такі ж повноцінні речі гардероба, як пальто, взуття чи пуховик. Оскільки вони найближче розташовуються до обличчя, то напряму впливають на вашу зовнішність. Не можна обирати шапку та шарф абияк! Бо "ну наче нічого сидить" - це не варіант для покупки", - говорить стиліст.

Вона додає, що все, що знаходиться біля портретної зони повинно бути максимально актуальним, відповідати вашій колористиці та стилю.

"Тому тримайте кілька правил комбінації шарфів, шапок та рукавиць", - говорить Шевченко.

Варіанти комбінації шарфа, шапки та рукавиць (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Дві одиниці одного кольору, третя - в тон верхнього одягу

"Маємо три одиниці: шарф, шапка та рукавиці. Коли всі вони одного кольору, виходить занадто. Тому 2 одиниці беремо акцентом, а 1 - в колір верхнього одягу. Я маю глибоку впевненість, що шапка та шарф одного кольору - це розкішно, дорого-багато і стильно. Це не по-дитячому і це не єдиний варіант", - каже стиліст.

Вона додає, що шапка та шарф в одній колористиці дають єдину кольорову пляму біля обличчя. Тим самим його можна підсвітити та підкреслити.

"У цьому випадку рекомендую рукавиці брати в колір взуття чи сумки. Або верхнього одягу", - радить експерт.

Стильний варіант комбінації шапки, шарфа та рукавиць (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Шапка кольору верхнього одягу + акцентний шарф

"Нагадую, що це зона обличчя, а значить купу кольорових акцентів, коли і шапка, і шарф, і пальто - різних кольорів, треба брати тільки тоді, коли добре розумієте власну колористику", - каже Шевченко.

Тому, як варіант, шапку та верхній одяг можна об’єднати кольором, а шарф обрати будь-якого контрастного кольору, та зробити з нього яскравий акцент.

"Тоді рукавиці або в колір шарфа, або шапки та верхнього одягу", - радить стиліст.

Стильний варіант комбінації шапки, шарфа та рукавиць (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Кольоровий шарф + однотонна шапка

"Це варіант для тих, хто хоче грамотно зробити яскравий образ. Беремо принтований шарф, обираємо одну з деталей принта і в її колір додаємо однотонну шапку. В цьому випадку рукавиці краще брати або в колір верхнього одягу, або в колір шапки", - говорить експерт.

Стильний варіант комбінації шапки, шарфа та рукавиць (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Шапка + рукавиці акцентного кольору

"У цьому випадку шарф беремо в колір нашого верхнього одягу", - радить Шевченко.

Шарф + шапка в колір верхнього одягу + акцентні рукавиці та сумка

"Дуже люблю такі образи. Вони переносять акцент на руки та сумку. Дуже гарний варіант, якщо треба скорегувати обʼєм обличчя. Звісно схем комбінацій набагато більше, але ці - базові, які допоможуть вам розібратись з тим як комбінувати ту неслухняну шапку і нарешті зробити її повноцінною частиною гардероба", - каже стиліст.

Стильний варіант комбінації шапки, шарфа та рукавиць (фото: Instagram.com/purpur.stylist)