Как комбинировать шапку, шарф и перчатки, чтобы выглядеть изысканно: фотопримеры от стилиста

Как стильно сочетать шапку, шарф и варежки

"Шапка и шарф такие же полноценные вещи гардероба, как пальто, обувь или пуховик. Поскольку они ближе располагаются к лицу, то напрямую влияют на вашу внешность. Нельзя выбирать шапку и шарф кое-как! Потому что "ну будто ничего сидит" - это не вариант для покупки", - говорит стилист.

Она добавляет, что все, что находится возле портретной зоны, должно быть максимально актуальным, соответствовать вашей колористике и стилю.

"Поэтому держите несколько правил комбинации шарфов, шапок и перчаток", - говорит Шевченко.

Варианты комбинации шарфа, шапки и перчаток (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Две единицы одного цвета, третья - в тон верхней одежды

"Имеем три единицы: шарф, шапка и перчатки. Когда все они одного цвета, получается уж слишком. Поэтому 2 единицы берем акцентом, а 1 - в цвет верхней одежды. У меня глубокая уверенность, что шапка и шарф одного цвета - это роскошно, дорого-богато и стильно. Это не по-детски и это не единственный вариант", - говорит стилист.

Она добавляет, что шапка и шарф в одной колористике дают единственное цветное пятно возле лица. Тем самым его можно подсветить и подчеркнуть.

"В этом случае рекомендую перчатки брать в цвет обуви или сумки. Или верхней одежды", - советует эксперт.

Стильный вариант комбинации шапки, шарфа и перчаток (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Шапка цвета верхней одежды + акцентный шарф

"Напоминаю, что это зона лица, а значит куча цветных акцентов, когда и шапка, и шарф, и пальто - разных цветов, нужно брать только тогда, когда хорошо понимаете собственную колористику", - говорит Шевченко.

Поэтому, как вариант, шапку и верхнюю одежду можно объединить цветом, а шарф выбрать любого контрастного цвета и сделать из него яркий акцент.

"Тогда перчатки или в цвет шарфа, или шапки и верхней одежды", - советует стилист.

Стильный вариант комбинации шапки, шарфа и перчаток (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Цветной шарф + однотонная шапка

"Это вариант для тех, кто хочет грамотно сделать яркий образ. Берем принтованный шарф, выбираем одну из деталей принта и в ее цвет добавляем однотонную шапку. В этом случае перчатки лучше брать либо в цвет верхней одежды, либо в цвет шапки", - говорит эксперт.

Стильный вариант комбинации шапки, шарфа и перчаток (фото: Instagram.com/purpur.stylist)

Шапка + перчатки акцентного цвета

"В этом случае шарф берем в цвет нашей верхней одежды", - советует Шевченко.

Шарф + шапка в цвет верхней одежды + акцентные перчатки и сумка

"Очень люблю такие образы. Они переносят акцент на руки и сумку. Очень хороший вариант, если нужно скорректировать объем лица. Конечно схем комбинаций гораздо больше, но эти - базовые, которые помогут вам разобраться с тем, как комбинировать ту непослушную шапку и наконец сделать ее полноценной частью гардероба", - говорит стилист.

Стильный вариант комбинации шапки, шарфа и перчаток (фото: Instagram.com/purpur.stylist)