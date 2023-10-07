Як в українських колоніях і СІЗО живеться жінкам: фото з камер

Особливості покарання жінок

Призначення та виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок здійснюється на загальних підставах, передбачених чинним кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством.

Термін покарання для жінок може становити від від 1 до 25 років.

Довічне позбавлення волі також застосовується. Виключення становлять неповнолітні, особи віком понад 65 років, а також ті жінки, які були вагітні під час вчинення злочину, або ж на момент постановлення вироку.

Засуджені до довічного позбавлення волі жінки відбувають покарання:

у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання

у виправних колоніях середнього рівня безпеки

Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом (КВК), особливості відбування покарання жінками (у виді позбавлення волі) зводяться до певних пом'якшень режиму тримання та облаштування побуту. Пояснюється це, імовірно, ставленням до жінки в українському суспільстві в цілому, а також фізичними й фізіологічними відмінностями від чоловіків.

Після призначення покарання (позбавлення волі) та вступу вироку суду у законну силу жінки доправляються до виправної колонії на загальних підставах - під охороною, проте окремо від інших засуджених.

Хто може жити "за межами колонії"

Згідно зі статтею 142 КВК, засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці й дотримуються вимог режиму, можуть дозволити проживати поза межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку (при цьому їм видають спеціальні посвідчення встановленого зразка).

Якщо адміністрація дає такий дозвіл після ретельного вивчення характеристик і особової справи, жінки отримують право:

оселятися поблизу виправної колонії (перебуваючи під наглядом її адміністрації)

носити одяг, прийнятний у цивільному вжитку

листуватися, одержувати грошові перекази, посилки (передачі) і бандеролі без обмежень

мати при собі гроші (і користуватися ними без обмежень)

мати при собі мобільні телефони (користуватися мобільним зв'язком за власний кошт)

мати інші аксесуари та цінні речі

мати побачення з родичами та іншими особами

вільно пересуватися територією, межі якої визначаються начальником виправної колонії

у разі пологів, хвороби засуджених або їхніх дітей - отримувати необхідне лікування у місцевих закладах охорони здоров'я

Важливо, що харчуванням, одягом, а також комунально-побутовими послугами вони при цьому забезпечуються за нормами, встановленими для засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії.

Побут жінок у місцях позбавлення волі

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО). Тут утримуються:

особи, щодо яких рішенням суду обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт

засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили та щодо яких, як запобіжний захід, обрано тримання під вартою

засуджені до позбавлення волі вперше і за незначні злочини, які залишені для роботи з господарського обслуговування

В установі є медична частина, господарський блок (для обслуговування закладу), транзитні камери для тимчасового утримання осіб (які чекають етапування до інших установ), сектор максимального рівня безпеки (для утримання засуджених довічно), а також окремі камери для утримання жінок.

У СІЗО живеться не солодко (фото: khpg.org)

Кожен намагається скрасити свій побут як уміє (фото: khpg.org)

Рівненський слідчий ізолятор (колишня Рівненська тюрма №1) був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Нині до складу установи належать медична частина, господарські приміщення, пости збірного відділення, камери для утримання слідчо-заарештованих і засуджених, засуджених до довічного позбавлення волі, а також камери для утримання жінок.

У камері жінок є телевізор (фото: khpg.org)

І тепла вода (фото: khpg.org)

Дворик для прогулянок жінок із дітьми (фото: khpg.org)

Державна установа "Хмельницький слідчий ізолятор" виконує функції слідчого ізолятора для утримання:

осіб, відносно яких судом обрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою

осіб, які перебувають в стадії судового слідства

засуджених, вирок відносно яких не набрав законної сили

У секторі максимального рівня безпеки утримуються засуджені довічно.

Установа має два корпуси. Там розміщені: відділення господарської обслуги, банно-пральний комбінат, слідчі кабінети, прогулянкові дворики, карцери, збірне відділення, камери для заарештованих чоловіків, камери для утримання арештованих жінок і неповнолітніх, а також арештний дім для жінок.

Простору практично немає, зате є пухнастий друг (фото: khpg.org)

Такий вигляд має платна жіноча камера (фото: khpg.org)