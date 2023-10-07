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Як в українських колоніях і СІЗО живеться жінкам: фото з камер

Жінкам в ув'язненні може бути важче, ніж чоловікам (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Жінок у колоніях і СІЗО України значно менше, ніж чоловіків. Та і камери для "слабкої" статі дещо відрізняються.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і довідалось, як насправді в колоніях і СІЗО живеться жінкам.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кримінально-виконавчий кодекс України, портал Державної кримінально-виконавчої служби України, інформаційний портал Харківської правозахисної групи.

Особливості покарання жінок

Призначення та виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок здійснюється на загальних підставах, передбачених чинним кримінальним і кримінально-виконавчим законодавством.

Термін покарання для жінок може становити від від 1 до 25 років.

Довічне позбавлення волі також застосовується. Виключення становлять неповнолітні, особи віком понад 65 років, а також ті жінки, які були вагітні під час вчинення злочину, або ж на момент постановлення вироку.

Засуджені до довічного позбавлення волі жінки відбувають покарання:

  • у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання
  • у виправних колоніях середнього рівня безпеки

Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом (КВК), особливості відбування покарання жінками (у виді позбавлення волі) зводяться до певних пом'якшень режиму тримання та облаштування побуту. Пояснюється це, імовірно, ставленням до жінки в українському суспільстві в цілому, а також фізичними й фізіологічними відмінностями від чоловіків.

Після призначення покарання (позбавлення волі) та вступу вироку суду у законну силу жінки доправляються до виправної колонії на загальних підставах - під охороною, проте окремо від інших засуджених.

Хто може жити "за межами колонії"

Згідно зі статтею 142 КВК, засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці й дотримуються вимог режиму, можуть дозволити проживати поза межами виправної колонії на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку (при цьому їм видають спеціальні посвідчення встановленого зразка).

Якщо адміністрація дає такий дозвіл після ретельного вивчення характеристик і особової справи, жінки отримують право:

  • оселятися поблизу виправної колонії (перебуваючи під наглядом її адміністрації)
  • носити одяг, прийнятний у цивільному вжитку
  • листуватися, одержувати грошові перекази, посилки (передачі) і бандеролі без обмежень
  • мати при собі гроші (і користуватися ними без обмежень)
  • мати при собі мобільні телефони (користуватися мобільним зв'язком за власний кошт)
  • мати інші аксесуари та цінні речі
  • мати побачення з родичами та іншими особами
  • вільно пересуватися територією, межі якої визначаються начальником виправної колонії
  • у разі пологів, хвороби засуджених або їхніх дітей - отримувати необхідне лікування у місцевих закладах охорони здоров'я

Важливо, що харчуванням, одягом, а також комунально-побутовими послугами вони при цьому забезпечуються за нормами, встановленими для засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії.

Побут жінок у місцях позбавлення волі

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО). Тут утримуються:

  • особи, щодо яких рішенням суду обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт
  • засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили та щодо яких, як запобіжний захід, обрано тримання під вартою
  • засуджені до позбавлення волі вперше і за незначні злочини, які залишені для роботи з господарського обслуговування

В установі є медична частина, господарський блок (для обслуговування закладу), транзитні камери для тимчасового утримання осіб (які чекають етапування до інших установ), сектор максимального рівня безпеки (для утримання засуджених довічно), а також окремі камери для утримання жінок.

У СІЗО живеться не солодко (фото: khpg.org)

Кожен намагається скрасити свій побут як уміє (фото: khpg.org)

Рівненський слідчий ізолятор (колишня Рівненська тюрма №1) був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Нині до складу установи належать медична частина, господарські приміщення, пости збірного відділення, камери для утримання слідчо-заарештованих і засуджених, засуджених до довічного позбавлення волі, а також камери для утримання жінок.

У камері жінок є телевізор (фото: khpg.org)

І тепла вода (фото: khpg.org)

Дворик для прогулянок жінок із дітьми (фото: khpg.org)

Державна установа "Хмельницький слідчий ізолятор" виконує функції слідчого ізолятора для утримання:

  • осіб, відносно яких судом обрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою
  • осіб, які перебувають в стадії судового слідства
  • засуджених, вирок відносно яких не набрав законної сили

У секторі максимального рівня безпеки утримуються засуджені довічно.

Установа має два корпуси. Там розміщені: відділення господарської обслуги, банно-пральний комбінат, слідчі кабінети, прогулянкові дворики, карцери, збірне відділення, камери для заарештованих чоловіків, камери для утримання арештованих жінок і неповнолітніх, а також арештний дім для жінок.

Простору практично немає, зате є пухнастий друг (фото: khpg.org)

Такий вигляд має платна жіноча камера (фото: khpg.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як живуть довічно ув'язнені в Україні.

Повідомлялося також, що в українських СІЗО хочуть запустити платні інтернет та мобільний зв'язок.

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