Как в украинских колониях и СИЗО живется женщинам: фото из камер

Особенности наказания женщин

Назначение и исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин осуществляется на общих основаниях, предусмотренных действующим уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.

Срок наказания для женщин может составлять от 1 до 25 лет.

Пожизненное лишение свободы также применяется. Исключение составляют несовершеннолетние, лица старше 65 лет, а также те женщины, которые были беременны во время совершения преступления, или на момент вынесения приговора.

Приговоренные к пожизненному лишению свободы женщины отбывают наказание:

в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания

в исправительных колониях среднего уровня безопасности

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), особенности отбывания наказания женщинами (в виде лишения свободы) сводятся к определенным смягчениям режима содержания и обустройства быта. Объясняется это, вероятно, отношением к женщине в украинском обществе в целом, а также физическими и физиологическими отличиями от мужчин.

После назначения наказания (лишения свободы) и вступления приговора суда в законную силу женщины доставляются в исправительную колонию на общих основаниях - под охраной, однако отдельно от других осужденных.

Кто может жить "за пределами колонии"

Согласно статье 142 УИК, осужденным женщинам, которые добросовестно относятся к труду и соблюдают требования режима, могут разрешить проживать за пределами исправительной колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, а также до достижения ребенком трехлетнего возраста (при этом им выдают специальные удостоверения установленного образца).

Если администрация дает такое разрешение после тщательного изучения характеристик и личного дела, женщины получают право:

поселяться вблизи исправительной колонии (находясь под наблюдением ее администрации)

носить одежду, приемлемую в гражданском употреблении

переписываться, получать денежные переводы, посылки (передачи) и бандероли без ограничений

иметь при себе деньги (и пользоваться ими без ограничений)

иметь при себе мобильные телефоны (пользоваться мобильной связью за свой счет)

иметь другие аксессуары и ценные вещи

иметь свидания с родственниками и другими лицами

свободно передвигаться по территории, границы которой определяются начальником исправительной колонии

в случае родов, болезни осужденных или их детей - получать необходимое лечение в местных учреждениях здравоохранения

Важно, что питанием, одеждой, а также коммунально-бытовыми услугами они при этом обеспечиваются по нормам, установленным для осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии.

Быт женщин в местах лишения свободы

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 работает как следственный изолятор (СИЗО). Здесь содержатся:

лица, которым решением суда было избрано заключение под стражу или к которым применен временный или экстрадиционный арест

осужденные, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу и в отношении которых, как мера пресечения, избрано содержание под стражей

приговоренные к лишению свободы впервые и за незначительные преступления, оставленные для работы по хозяйственному обслуживанию

В учреждении есть медицинская часть, хозяйственный блок (для обслуживания заведения), транзитные камеры для временного содержания лиц (ожидающих этапирования в другие учреждения), сектор максимального уровня безопасности (для содержания осужденных пожизненно), а также отдельные камеры для содержания женщин.

В СИЗО живется не сладко (фото: khpg.org)

Каждый пытается скрасить свой быт как умеет (фото: khpg.org)

Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).

В настоящее время в состав учреждения входят медицинская часть, хозяйственные помещения, посты сборного отделения, камеры содержания следственно-арестованных и осужденных, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также камеры для удержания женщин.

В камере женщин есть телевизор (фото: khpg.org)

И теплая вода (фото: khpg.org)

Дворик для прогулок женщин с детьми (фото: khpg.org)

Государственное учреждение "Хмельницкий следственный изолятор" выполняет функции следственного изолятора для содержания:

лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения - содержание под стражей

лиц, находящихся в стадии судебного следствия

осужденных, приговор в отношении которых не вступил в законную силу

В секторе максимального уровня безопасности содержатся осужденные пожизненно.

У учреждения есть два корпуса. Там размещены: отделения хозяйственной обслуги, банно-прачечный комбинат, следственные кабинеты, прогулочные дворики, карцеры, сборное отделение, камеры для арестованных мужчин, камеры для содержания арестованных женщин и несовершеннолетних, а также арестный дом для женщин.

Пространства практически нет, зато есть пушистый друг (фото: khpg.org)

Так выглядит платная женская камера (фото: khpg.org)