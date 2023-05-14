Як кішка передбачає погоду: три прогнози, яким можна вірити

Кішки живуть поруч з нами вже не одне тисячоліття, але так само залишаються дещо загадковими створіннями. Кажуть, що вони своєю поведінкою можуть навіть передбачати погоду. Головне - вміти розшифрувати знаки, які нам мимоволі подають "пухнастики".
Як це зробити - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Фахівці кажуть, що коли наближається невелике потепління, кішка любить потягуватися, утворюючи своїм тілом дугу.
Якщо наближається різке потепління, сонна кішка грайливо лягає півколом.
До сонячної та спекотної погоди вихованець любить витягуватися, як то кажуть, по струнці. Черевцем догори тварина може лягти навіть посеред кімнати.
Крім того вона може шукати для сну чи просто посидіти більш прохолодні місця, такі як, до прикладу - підвіконня чи холодна кахельна підлога.
При наближенні холодів кішка підшукує максимально тепле місце в оселі: батареї, камін, джерела тепла на кухні або коліна господаря.
Тварина любить згортатися клубком і при цьому вкривати ніс лапою, а мордочку - хвостом.
Кішка напередодні дощу може частіше ніж зазвичай підходити до миски з водою або більше пити, ніж звичайно.
Перед дощем тварина активно вилизує хвіст, миє і тре вуха. Якщо в суху погоду годованець почав чхати, то це гарантія того, що дощу не уникнути.
Раніше ми писали також про кота-клептомана, який грабує сусідів і приносить своїй власниці дорогі речі і навіть взуття.
Також дізнайтеся, чому коти люблять рано прокидатися і не давати спати своїм господарям.