Як кішка передбачає погоду: три прогнози, яким можна вірити

Коти можуть передбачити потепління

Фахівці кажуть, що коли наближається невелике потепління, кішка любить потягуватися, утворюючи своїм тілом дугу.

Якщо наближається різке потепління, сонна кішка грайливо лягає півколом.

До сонячної та спекотної погоди вихованець любить витягуватися, як то кажуть, по струнці. Черевцем догори тварина може лягти навіть посеред кімнати.

Крім того вона може шукати для сну чи просто посидіти більш прохолодні місця, такі як, до прикладу - підвіконня чи холодна кахельна підлога.

Похолодання також в компетенції кішки

При наближенні холодів кішка підшукує максимально тепле місце в оселі: батареї, камін, джерела тепла на кухні або коліна господаря.

Тварина любить згортатися клубком і при цьому вкривати ніс лапою, а мордочку - хвостом.

Як коти передбачають дощ

Кішка напередодні дощу може частіше ніж зазвичай підходити до миски з водою або більше пити, ніж звичайно.

Перед дощем тварина активно вилизує хвіст, миє і тре вуха. Якщо в суху погоду годованець почав чхати, то це гарантія того, що дощу не уникнути.

Народні погодні прикмети про котів: