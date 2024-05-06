Як Кім Кардашьян майстерно поєднала літню сукню з чоботами (фото)

Кім Кардашьян показала, як поєднати літню сукню з чоботами

Сучасна мода - це дуже оригінальне поєднання речей, які, здавалося б не можуть мати гарний вигляд одна з одною. Але інфлюенсери та модні дизайнери доводять зворотне.

Так, наприклад, Кардашьян вирішила показати, як можна носити чоботи разом зі звабливою літньою сукнею.

Кім одягнула світло-блакитну сукню довжини міді, яке має досить великий розріз у зоні декольте, що привертає багато уваги. Також ця сукня відкриває спину моделі та виконана з напівпрозорої тканини, яка підкреслює стегна жінки.

Цю оригінальну сукню вона поєднала з бежевими високими чоботами на підборах, які мають гострий носок.

Кім Кардашьян поєднала літню сукню з чоботами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Насправді таке поєднання у сучасній моді стало дуже популярним, і можна часто помітити, як дівчата одягають короткі сукні або спідниці з високими чоботами. Вони можуть бути як класичними на підборах, так і грубими на платформі.

Такий стиль виглядає дуже оригінально та цікаво, адже це ніби поєднання двох сезонів, весни та літа, хоча у наших погодних умовах це зовсім не виглядає дивно, оскільки ще до кінця не настало тепло.

Тож, Кім, як і завжди, обирає для себе останні тренди моди та показує, як це можна обіграти цікаво та надати образу шарм.