ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как управлять своими данными в приложении Здоровье на iPhone: полезные советы

Пятница 02 августа 2024 18:45
UA EN RU
Как управлять своими данными в приложении Здоровье на iPhone: полезные советы Все о вашем здоровье в одном приложении (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Если у вас есть iPhone, то у вас также есть приложение Здоровье от Apple. Оно служит центральным хранилищем для всех ваших данных о здоровье, - от количества сделанных шагов до потребляемой пищи. Независимо от того, являетесь ли вы частым пользователем приложения или нет, стоит проверить данные, которые оно собирает, и различные приложения и устройства, с которыми оно обменивается.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Ваши данные в приложении Здоровье

Apple заявляет, что приложение Здоровье автоматически считает ваши шаги, пройденное и расстояние, которое вы пробежали. Если вы подключили Apple Watch к своему iPhone, то данные о физической активности других типов упражнений и движений также будут записываться.

В приложении также есть раздел "Медицинский профиль", в который вы можете добавить информацию, такую как группа крови и дата рождения.

По умолчанию вся информация, хранящаяся в приложении Здоровье, также хранится в iCloud. Если вы включили двухфакторную аутентификацию на своей учетной записи (а вы должны это сделать), то эти данные шифруются сквозным шифрованием - даже Apple не может их видеть.

Если вы предпочитаете хранить эти данные только на своем iPhone, откройте "Настройки", нажмите на свое имя вверху: выберите "iCloud", "Показать все", затем "Здоровье", чтобы отключить синхронизацию с iCloud. Все данные о здоровье, хранящиеся на вашем iPhone, шифруются вашим паролем или Face ID, когда телефон заблокирован.

Обратите внимание, что простое удаление приложения Здоровье с телефона не приводит к удалению данных, которые приложение ранее собирало - они остаются на вашем iPhone, чтобы другие приложения могли получить к ним доступ при необходимости.

Если вы хотите удалить свои данные и также удалить приложение Здоровье, вам необходимо сначала очистить свои записи через приложение, прежде чем удалять его с iPhone.

Вы можете удалить все, что хранится в приложении Здоровье, вручную, перейдя в категории и записи, которые были зарегистрированы. На странице каждого конкретного типа данных вы должны увидеть ссылку "Показать все данные" - на следующем экране нажмите "Редактировать", и у вас будет возможность стереть некоторые или все собранные данные.

Здоровье Apple

При желании вы можете хранить все свои медицинские данные локально (фото: Lifechaker)

Как проверить, что отслеживает ваше приложение Здоровье

Открыв приложение Здоровье на вашем iPhone и проверив экран "Обзор", вы получите хорошее представление о типах данных, которые приложение уже отслеживает.

Если вы перейдете на вкладку "Обзор", вы сможете просмотреть каждый тип данных, который приложение может регистрировать, от ваших лекарств до вашего сна: просто нажмите на категорию данных, чтобы увидеть, есть ли записи.

На каждом экране типа данных вы увидите ссылку "Источники данных и доступ". Нажмите на нее, чтобы увидеть, откуда приложение Здоровье получает информацию.

Например, вы можете увидеть свой iPhone и Apple Watch, а также любые сторонние приложения, которым вы разрешили взаимодействовать с вашими данными о здоровье (для их отправки, доступа или того и другого).

Здоровье Apple

Зарегистрированные данные хранятся в категориях (фото: Lifechaker)

Остановите отслеживание данных о здоровье вашим iPhone

Вы можете удалить записи из приложения, как описано выше, но, чтобы фактически остановить отслеживание, вам нужно перейти на главный экран настроек iOS.

Выберите "Здоровье", и вы увидите список приложений, подключенных к приложению. Выбрав любое из них, вы сможете удалить зарегистрированные ими данные и отключить их.

Чтобы остановить отслеживание активности (включая шаги) вашим iPhone, выберите "Конфиденциальность и безопасность", затем "Движение и фитнес" на экране настроек iOS. Переключите переключатель "Отслеживание фитнеса" в положение "Выкл.", и данные с самого iPhone больше не будут записываться.

Если у вас установлены сторонние приложения для отслеживания, вы можете дать разрешение на регистрацию активности для некоторых из них, но не для других, если это необходимо.

Здоровье Apple

Вы можете остановить запись данных с вашего iPhone (фото: Lifechaker)

Остановите отслеживание данных о здоровье вашим Apple Watch

Если у вас есть Apple Watch, вы также можете остановить регистрацию активности с него - в приложении Watch на вашем iPhone откройте вкладку "Мои часы" и выберите "Конфиденциальность", чтобы найти переключатель "Отслеживание фитнеса".

Это не удаляет данные, которые часы уже зарегистрировали (для этого зайдите в приложение Здоровье, как описано выше).

Проверьте, с кем вы делитесь своими данными о здоровье

Наконец, стоит дважды проверить, кто еще может видеть ваши данные о здоровье, хотя, предположительно, здесь не будет никаких сюрпризов, так как вы специально настроили эти соединения с членами семьи или друзьями по фитнесу.

В приложении Здоровье нажмите вкладку "Обмен", и вы сможете увидеть текущие подключения, выбрать, какими типами данных вы хотите поделиться, и отключить любые подключения, которые вы больше не хотите активировать.

У нас также есть материал про 6 лучших приложений для домашних тренировок.

А еще мы писали про 7 приложений, которые считаются лучшими для заботы о вашем здоровье.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Здоровье Советы Приложение
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново