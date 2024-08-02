Как управлять своими данными в приложении Здоровье на iPhone: полезные советы

Если у вас есть iPhone, то у вас также есть приложение Здоровье от Apple. Оно служит центральным хранилищем для всех ваших данных о здоровье, - от количества сделанных шагов до потребляемой пищи. Независимо от того, являетесь ли вы частым пользователем приложения или нет, стоит проверить данные, которые оно собирает, и различные приложения и устройства, с которыми оно обменивается.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Ваши данные в приложении Здоровье

Apple заявляет, что приложение Здоровье автоматически считает ваши шаги, пройденное и расстояние, которое вы пробежали. Если вы подключили Apple Watch к своему iPhone, то данные о физической активности других типов упражнений и движений также будут записываться.

В приложении также есть раздел "Медицинский профиль", в который вы можете добавить информацию, такую как группа крови и дата рождения.

По умолчанию вся информация, хранящаяся в приложении Здоровье, также хранится в iCloud. Если вы включили двухфакторную аутентификацию на своей учетной записи (а вы должны это сделать), то эти данные шифруются сквозным шифрованием - даже Apple не может их видеть.

Если вы предпочитаете хранить эти данные только на своем iPhone, откройте "Настройки", нажмите на свое имя вверху: выберите "iCloud", "Показать все", затем "Здоровье", чтобы отключить синхронизацию с iCloud. Все данные о здоровье, хранящиеся на вашем iPhone, шифруются вашим паролем или Face ID, когда телефон заблокирован.

Обратите внимание, что простое удаление приложения Здоровье с телефона не приводит к удалению данных, которые приложение ранее собирало - они остаются на вашем iPhone, чтобы другие приложения могли получить к ним доступ при необходимости.

Если вы хотите удалить свои данные и также удалить приложение Здоровье, вам необходимо сначала очистить свои записи через приложение, прежде чем удалять его с iPhone.

Вы можете удалить все, что хранится в приложении Здоровье, вручную, перейдя в категории и записи, которые были зарегистрированы. На странице каждого конкретного типа данных вы должны увидеть ссылку "Показать все данные" - на следующем экране нажмите "Редактировать", и у вас будет возможность стереть некоторые или все собранные данные.

При желании вы можете хранить все свои медицинские данные локально (фото: Lifechaker)

Как проверить, что отслеживает ваше приложение Здоровье

Открыв приложение Здоровье на вашем iPhone и проверив экран "Обзор", вы получите хорошее представление о типах данных, которые приложение уже отслеживает.

Если вы перейдете на вкладку "Обзор", вы сможете просмотреть каждый тип данных, который приложение может регистрировать, от ваших лекарств до вашего сна: просто нажмите на категорию данных, чтобы увидеть, есть ли записи.

На каждом экране типа данных вы увидите ссылку "Источники данных и доступ". Нажмите на нее, чтобы увидеть, откуда приложение Здоровье получает информацию.

Например, вы можете увидеть свой iPhone и Apple Watch, а также любые сторонние приложения, которым вы разрешили взаимодействовать с вашими данными о здоровье (для их отправки, доступа или того и другого).

Зарегистрированные данные хранятся в категориях (фото: Lifechaker)

Остановите отслеживание данных о здоровье вашим iPhone

Вы можете удалить записи из приложения, как описано выше, но, чтобы фактически остановить отслеживание, вам нужно перейти на главный экран настроек iOS.

Выберите "Здоровье", и вы увидите список приложений, подключенных к приложению. Выбрав любое из них, вы сможете удалить зарегистрированные ими данные и отключить их.

Чтобы остановить отслеживание активности (включая шаги) вашим iPhone, выберите "Конфиденциальность и безопасность", затем "Движение и фитнес" на экране настроек iOS. Переключите переключатель "Отслеживание фитнеса" в положение "Выкл.", и данные с самого iPhone больше не будут записываться.

Если у вас установлены сторонние приложения для отслеживания, вы можете дать разрешение на регистрацию активности для некоторых из них, но не для других, если это необходимо.

Вы можете остановить запись данных с вашего iPhone (фото: Lifechaker)

Остановите отслеживание данных о здоровье вашим Apple Watch

Если у вас есть Apple Watch, вы также можете остановить регистрацию активности с него - в приложении Watch на вашем iPhone откройте вкладку "Мои часы" и выберите "Конфиденциальность", чтобы найти переключатель "Отслеживание фитнеса".

Это не удаляет данные, которые часы уже зарегистрировали (для этого зайдите в приложение Здоровье, как описано выше).

Проверьте, с кем вы делитесь своими данными о здоровье

Наконец, стоит дважды проверить, кто еще может видеть ваши данные о здоровье, хотя, предположительно, здесь не будет никаких сюрпризов, так как вы специально настроили эти соединения с членами семьи или друзьями по фитнесу.

В приложении Здоровье нажмите вкладку "Обмен", и вы сможете увидеть текущие подключения, выбрать, какими типами данных вы хотите поделиться, и отключить любые подключения, которые вы больше не хотите активировать.