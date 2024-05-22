Ці 7 додатків вважаються найкращими для турботи про ваше здоров'я

Вести здоровий спосіб життя зараз стало дуже популярно, але зазвичай нам для цього не вистачає часу чи мотивації. Сьогодні користувачам смартфонів доступні додатки відстеження активності, якості сну та інше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки, які допоможуть піклуватися про ваше здоров'я.

Helsi

Helsi - це українська медична інформаційна система, яка надає різноманітні послуги як пацієнтам, так і медичним закладам. Вона розроблена для спрощення процесу взаємодії між пацієнтами та медичними установами, а також для підвищення ефективності роботи медичних працівників.

Основні аспекти та функції системи Helsi

Електронний запис до лікаря. Пацієнти можуть записатися на прийом до лікаря онлайн через веб-сайт або мобільний додаток Helsi. Це дозволяє уникати тривалих черг та економити час.

Електронні медичні картки. Система Helsi дозволяє вести електронні медичні карти пацієнтів, що полегшує доступ до медичної інформації та дозволяє лікарям швидко отримувати необхідні дані про стан здоров'я пацієнта.

Лабораторні дослідження та аналізи. Пацієнти можуть переглядати результати своїх лабораторних досліджень та аналізів в електронному вигляді, що забезпечує зручний доступ до важливої медичної інформації.

Нагадування про прийом ліків та візити до лікаря. Система Helsi може надсилати пацієнтам нагадування про необхідність прийому ліків та майбутніх візитів до лікаря, що допомагає покращити прихильність до лікування та зменшує ризик пропусків прийому ліків.

Конфіденційність та безпека даних. Helsi приділяє особливу увагу захисту персональних даних пацієнтів, забезпечуючи високі стандарти конфіденційності та безпеки.

Сьогодні система Helsi активно розвивається та розширює свій функціонал, прагнучи зробити медичні послуги більш доступними та зручними для всіх учасників медичного процесу.

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PocketRx

PocketRx - це зручний додаток для нагадування про прийом пігулок, який допомагає користувачам легко стежити за графіком вживання ліків.

Завдяки необхідності запам'ятовувати щоденні дози цей додаток забезпечує найкраще дотримання призначених ліків, покращуючи загальні показники здоров'я. Користувачі можуть створювати персоналізовані профілі прийому медикаментів, встановлювати нагадування та отримувати повідомлення про своєчасний прийом пігулок.

Додаток спрощує відстеження прийому ліків, пропонуючи докладні дані щодо тенденцій дотримання режиму вживання та необхідності повторного прийому медикаментів. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс PocketRx дозволяє користувачам ефективно керувати кількома препаратами для себе чи своїх близьких.

PocketRx сприяє дотриманню режиму лікування та відіграє вирішальну роль у підвищенні безпеки та здоров'я пацієнтів. Він стає незамінним інструментом для керування прийомом ліків та покращення самопочуття.

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Calm

Calm - мобільний додаток номер один для здоров'я, призначений для сну, медитації та релаксації. У нього понад 100 мільйонів завантажень та 5-зіркові відгуки.

Додаток допомагає користувачам освоїти навик медитації, що змінює життя. Тут є відеоуроки з усвідомленого руху, легкої розтяжки та аудіопрограми від всесвітньо відомих експертів з усвідомленості.

Він надає користувачам сцени та звуки природи, якими можна насолоджуватися під час відпочинку, сну, роботи чи навчання.

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Ovia Health

Ovia Health - це комплексний додаток для жіночого здоров'я, який пропонує цінну підтримку та інформацію на різних етапах репродуктивного шляху жінки.

Додаток надає персоналізовану інформацію та інструменти - від відстеження менструальних циклів та фертильності до вагітності та виховання дітей.

Ovia Health дозволяє жінкам стежити за своїм здоров'ям, ставити цілі щодо здоров'я та отримувати корисну інформацію про своє благополуччя. Режим вагітності Ovia Health пропонує щотижневу інформацію про вагітність, а функція виховання допомагає доглядати новонародженого та стежити за етапами його розвитку.

Завдяки зручному інтерфейсу та науково обґрунтованому контенту Ovia Health дає жінкам можливість приймати рішення щодо свого репродуктивного здоров'я, сприяючи позитивному та активному підходу до жіночої охорони здоров'я.

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MySugr

MySugr - провідний додаток для відстеження діабету. Він розроблений, щоб допомогти людям відстежувати рівень глюкози у крові. Додаток дозволяє користувачам реєструвати щоденні показники рівня цукру в крові, прийом їжі, дози інсуліну та фізичну активність.

MySugr надає докладні звіти та аналіз, розуміючи структуру глюкози користувачів. Додаток також пропонує персоналізовані завдання, нагороди та навчання, щоб стимулювати вибір здорового способу життя та найкраще управління діабетом.

Проста інтеграція MySugr з глюкометрами та інсуліновими помпами спрощує відстеження та керування даними. MySugr стає важливим інструментом у повсякденному житті людей з діабетом, допомагаючи їм вести здоровіший та активніший спосіб життя.

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Generis

Generis - це дивовижний додаток, яка поєднує аналіз ДНК з персоналізованим харчуванням для оптимізації здоров'я та хорошого самопочуття. Допомагаючи користувачам зрозуміти свої гени, програма сподівається дати їм можливість жити краще.

Generis аналізує унікальний генетичний склад користувачів. Таким чином, він надає індивідуальні дієтичні рекомендації, що базуються на індивідуальних потребах та чутливості.

Додаток створює персоналізовані плани харчування з урахуванням метаболізму користувачів, засвоєння поживних речовин та харчової непереносимості.

Користувачі можуть отримати доступ до інформації про свої генетичні особливості. І, крім того, програма дає їм можливість робити усвідомлений вибір щодо свого харчування та способу життя.

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Fitbit

Fitbit - це першокласний додаток для відстеження активності, який справив революцію в моніторингу персонального фітнесу та здоров'я. Він відстежує повсякденну діяльність людей. Користувачі можуть включати пройдені кроки, відстань, спалені калорії та режим сну.

Fitbit надає докладні дані та звіти про прогрес, які мотивують користувачів ставити та досягати цілей у фітнесі. Додаток також пропонує тренування з гідом, персоналізовані завдання та соціальні функції. Це спонукає користувачів бути активними та залишатися на зв'язку із спільнотою однодумців.

Зручний інтерфейс Fitbit та широкі можливості відстеження роблять його ідеальним компаньйоном. Це корисно для тих, хто хоче покращити свій рівень фізичної підготовки та вести здоровіший спосіб життя.

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