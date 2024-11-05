Як Камала Гарріс тримає себе у формі: розпорядок дня кандидата в президенти США

Який режим у Камали Гарріс?

"Я тренуюся щоранку, незалежно від того, скільки я спала. Це просто найкращий спосіб почати день", - розповідала Камала колишньому президенту Бараку Обамі в інтерв’ю 2020 року.

Тренування щодня

Фізичні вправи дуже важливі для Гарріс, тому вона працює "до сьомого поту".

Також уродженка Каліфорнії зізнавалася, що робить вправи не тільки для тіла, а й для гарної роботи мозку.

Камала Гарріс та Барак Обама (фото: Getty Images)

Раціон з клітковиною

Гарріс зазвичай снідає після тренування.

"Зазвичай я стою біля своєї кухонної стійки й їм якийсь різновид висівок у мигдальному молоці, дивлячись на свій розклад на день. Але я намагаюсь купувати їх з меншим додаванням цукру", - розповідала вона.

Віце-президент також повідомила, що любить пити чай з медом і лимоном.

Захопленість кулінарією

Гарріс обожнює готувати, зокрема вечері. Насправді вона настільки захоплена цим, що одного разу на своєму YouTube-каналі провела кулінарну програму під назвою "Приготування їжі з Камалою", де вона готувала смажені з беконом яблука - масала досу з Мінді Калінг.

Однією з улюблених страв Харріс є овочеве рагу, сказала вона виборцям під час передвиборної зупинки в ресторані The Grey у центрі Савани.

Камала готує овочеве рагу з беконного жиру, нарізаного часнику, перцю чилі, великої кількості води та курячого бульйону.

Вона поливає це оцтом і табаско. Гарріс також відома тим, що купує продукцію на місцевих фермерських ринках, її часто помічали на ринку DuPont Circle у Вашингтоні, округ Колумбія.

Не цуратися перекусів

Під час кампанії Гарріс розповіла виборцям про інші її улюблені страви, зокрема про її любов до всього солодкого. Вона любить карамель та інші смаколики.

Раніше вона працювала в McDonald's

Підлітком Гарріс та її сестра Майя виховувалися матір’ю-одиначкою Шьямалою, іммігранткою з Індії.

Під час серпневої політичної промови в Північній Кароліні Гарріс розповіла, що під час навчання в університеті Говарда вона працювала в McDonald's, щоб заробити гроші.

Раніше цього року вона розповіла, що в її обов’язки входило приготування картоплі фрі та робота з касою.

Тренування з низьким навантаженням

Щоранку Камала займається 30 хвилин на еліптичному тренажері. Інколи вона плаває, а на вихідних намагається гуляти по декілька кілометрів.

До речі, під час пандемії вона використовувала саморобні гирі. Річ у тому, що тоді в магазинах люди розкупили всі гантелі.

"У мене були літрові пляшки з водою, які я, звичайно, наповнила водою, щоб використовувати їх як обважнювачі", - розказала Гарріс.

Згідно з жовтневим звітом лікаря Білого дому Джошуа Сіммонса, доктор медичних наук, Гарріс перебуває у "чудовому здоров’ї".

Згідно з документом, вона веде "здоровий, активний спосіб життя, незважаючи на свій щільний графік", включаючи щоденні аеробні та силові вправи. Вона також не вживає тютюнових виробів і п'є "лише зрідка і в помірних кількостях".