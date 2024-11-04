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Чого очікувати Україні від Трампа у разі перемоги на виборах у США: думки експертів

Понеділок 04 листопада 2024 20:07
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Чого очікувати Україні від Трампа у разі перемоги на виборах у США: думки експертів Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп може як і посилити Україну зброєю, так і намагатися схиляти її до переговорів з Росією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Гарріс чи Трамп? Як позначаться на Україні результати виборів у США".

З посиланням на радників Трампа американські ЗМІ пишуть, що його "справедлива угода" може полягати у заморожуванні війни зі створенням автономних регіонів з обох боків демілітаризованої зони.

Крім того, Україну схилятимуть до відмови від членства в НАТО, переосмислення мінських угод минулих років і до того, щоб вона почекала, доки не зникне російський диктатор Володимир Путін.

На думку глави "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова, важко сказати, чи буде політика Трампа такою.

По-перше, він здатний на непередбачувані речі. По-друге, якщо стане президентом, то матиме повноваження, які можуть розв'язати руки з точки зору того, що можна зробити для посилення України.

"Але ми досі не почули від нього головного. Чи готовий він тиснути на Путіна? А якщо готовий, то якою мірою і за рахунок чого", - зазначив аналітик.

Своєю чергою експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв зазначає, що про наміри Трампа можна судити з його базових наративів, які настільки суперечливі, що вказують на одне. Його політика формуватиметься виключно на його власних баченнях та буквально залежатиме від настрою у конкретний день.

"Те, що він схилятиме нас до переговорів, - це вже підтверджений факт. А переговори будуть у форматі "давайте домовимося не стріляти, зупинимо все, як є, і почнемо умовно новий мінський процес". Це не означає, що на тлі переговорів він припинить допомогу. Навпаки, він казав, що може дати більше зброї. Ситуація в цьому контексті не визначена", - вважає експерт.

На його думку, міркувати, хто з них прийнятний для України, некоректно, оскільки президента США обирає американський народ. Тут доречніше аналізувати в плані, хто ризикованіший.

"Харріс менш ризикована. Так, з нею може бути менше реальних рішучих дій, але ми знаємо, як з нею працювати й на що розраховувати. З Трампом - "або пан, або пропав". Або він за нас і допоможе перемагати, або проти нас і тоді нам доведеться непереливки", - пояснив Краєв.

Вибори у США

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Кандидатами є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс (від Демократичної партії) та колишній американський лідер Дональд Трамп (від Республіканської партії).

За результатами останнього опитування, Гарріс випереджає Трампа за рівнем підтримки у так званих "хитких" штатах. Вона має перевагу у чотирьох з семи штатах.

Про те, що треба знати про вибори в США та коли будуть результати, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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