Как Камала Харрис держит себя в форме: распорядок дня кандидата в президенты США

Какой режим у Камалы Харрис?

"Я тренируюсь каждое утро, независимо от того, сколько я спала. Это просто самый лучший способ начать день", - рассказывала Камала бывшему президенту Бараку Обаме в интервью 2020 года.

Тренировка ежедневно

Физические упражнения очень важны для Харрис, поэтому она работает "до седьмого пота".

Также уроженка Калифорнии признавалась, что делает упражнения не только для тела, но и для хорошей работы мозга.

Камала Харрис и Барак Обама (фото: Getty Images)

Рацион с клетчаткой

Харрис обычно завтракает после тренировки.

"Обычно я стою у своей кухонной стойки и им какую-то разновидность отрубей в миндальном молоке, глядя на свое расписание на день. Но я стараюсь покупать их с меньшим добавлением сахара", - рассказывала она.

Вице-президент также сообщила, что любит пить чай с медом и лимоном.

Увлеченность кулинарией

Гаррис обожает готовить, в частности, ужины. На самом деле она настолько увлечена этим, что однажды на своем YouTube-канале провела кулинарную программу под названием "Приготовление пищи с Камалой", где она готовила жареные с беконом яблоки - масала досу с Минди Калинг.

Одним из любимых блюд Харрис является овощное рагу, сказала она избирателям во время предвыборной остановки в ресторане The Grey в центре Саваны.

Камала готовит овощное рагу из беконного жира, нарезанного чеснока, перца чили, большого количества воды и куриного бульона.

Она поливает это уксусом и табаско. Харрис также известна тем, что покупает продукцию на местных фермерских рынках, ее часто замечали на рынке DuPont Circle в Вашингтоне, округ Колумбия.

Не юояться перекусов

Во время кампании Харрис рассказала избирателям о других ее любимых блюдах, в частности о ее любви ко всему сладкому. Она любит карамель и другие вкусности.

Раньше она работала в McDonald's

Подростком Гаррис и ее сестра Майя воспитывались матерью-одиночкой Шьямалой, иммигранткой из Индии.

Во время августовской политической речи в Северной Каролине Харрис рассказала, что во время учебы в университете Говарда она работала в McDonald's, чтобы заработать деньги.

Ранее в этом году она рассказала, что в ее обязанности входило приготовление картофеля фри и работа с кассой.

Тренировка с низкой нагрузкой

Каждое утро Камала занимается 30 минут на эллиптическом тренажере. Иногда она плавает, а в выходные пытается гулять по несколько километров.

Кстати, во время пандемии она использовала самодельные гири. Дело в том, что тогда в магазинах люди раскупили все гантели.

"У меня были литровые бутылки с водой, которые я, конечно, наполнила водой, чтобы использовать их как утяжелители", - рассказала Гаррис.

Согласно октябрьскому отчету врача Белого дома Джошуа Симмонса, доктор медицинских наук, Харрис находится в "прекрасном здоровье".

Согласно документу она ведет "здоровый, активный образ жизни, несмотря на свой плотный график", включая ежедневные аэробные и силовые упражнения. Она также не употребляет табачные изделия и пьет "лишь изредка и в умеренных количествах".