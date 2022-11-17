Як з постільної білизни прибрати жовті плями: допоможе проста річ

Час від часу ви могли помітити появу жовтих плям на білій подушці або простирадлі. Це цілком природний процес, але все ж хочеться тримати постіль у чистоті.

Розбираємося в матеріалі Styler , чому плями з'являються та як їх можна позбутися.

Чому на постелі з'являються жовті плями?

На це є декілька причин, але найбільш поширена - це піт. Чим більше ви пітнієте уві сні, тим більше вологи просочується через наволочку на подушку, викликаючи появу плям.

Також причиною появи плям може стати волосся. Якщо ви лягли спати з жирним або мокрим волоссям, то дуже ймовірно, що подушка пожовтіє в якомусь місці. Деякі види макіяжу та засобів догляду за шкірою також можуть бути причиною появи жовтих плям.

Коли треба прати подушки?

Для того, щоб постіль завжди була чистою та свіжою, її потрібно вчасно прати.

Найоптимальніше прати подушки кожних пів року, а от наволочки варто змінювати щотижня. Адже вони всотують весь бруд зі шкіри, а ви потім на цьому спите.

Як прибрати жовті плями з постелі?

Якщо прати постіль вчасно та регулярно, на жовті плями навіть натяку не буде. Але ж ніхто не забув про застарілі плями. На жаль, не всі засоби для прання з ними впораються, тому шукаємо альтернативи, які точно є у вашому побуті.

Ви можете використовувати таблетку для посудомийної машини у пральній машині. У такому разі усунути всі плями, навіть досить старі, за один цикл прання цілком реально.

Ще одна порада - використання під час прання кристалів соди. Просто додайте її до барабана в невеликій кількості, а після прання насолоджуйтеся чистою білизною.

Важливо стежити за чистотою постільної білизни (фото: Freepik)