Як із підручних засобів зробити контейнери для розсади: 5 швидких способів

У кожного із нас вдома знайдеться ряд речей, із яких легко можна зробити контейнери для розсади. При цьому вони будуть абсолютно не гірші за магазинні, а в деяких випадках навіть у кращі.
Про те, як із підручних засобів зробити надійні контейнери для розсади, розповідаємо у матеріалі нижче.
Апельсини і грейпфрути дуже популярні взимку фрукти. Їх можна використати з користю не тільки для власного здоров'я, а й для розсади.
Розріжте цитруси так, аби зі шкірки утворилися половинки як чаші. З них можна зробити органічні контейнери. Спершу зробіть кілька отворів, аби виходила волога. Потім насипте ґрунт і посійте насіння.
Весною розсаду можна висаджувати в землю прямо у цій шкірці - органіка перегниє в ґрунті і буде додатковим добривом для рослини.
Найпростіше зробити контейнер із пластикової пляшки. Обріжте нижню частину на висоті 10-15 см, проткніть отвори у дні. Це можна зробити паяльником або розігрітим цвяхом. А далі - сійте насіння.
Верх пляшки можна використовувати, як кришку для ніжних сходів.
Для розсади томатів добре підходять упакування від соків або молока. Багатокомпонентні стінки "тетра пак" добре переносять вологу і не розкисають.
Для виготовлення контейнера обріжте упакування на потрібній висоті, а в дні зробіть отвори. Тоді насипте трохи дренажу, щоб коріння рослин не підгнивало, а решту заповніть ґрунтом.
Контейнери можна зробити із шкаралупи яєць, а також і з яєчних лотків. Їх слід заповнити землею і посіяти насіння. Перевагою такого контейнера є його компактність. А ще - весною пересаджувати можна буде одразу у лотку.
Його можна розрізати на частини і помістити у ґрунт. Завдяки цьому не пошкодите корінці. А папір з часом розкисне у мокрій землі і удобрить її.
Чудовою альтернативою торф’яним стаканчикам для розсади є саморобні, виготовлені з паперу. Весною розсаду можна пересаджувати у відкритий ґрунт прямо у них.
Для виготовлення такого стаканчика виріжте з газетного або журнального аркуша максимально довгу смугу паперу. По ширині вона має бути вдвічі більше запланованої висоти місткості для розсади.
У кілька шарів обгорніть папір навколо будь-якої циліндричної посудини. Може підійти вузька склянка. Половину висоти паперової смужки залишайте вільною. Загніть ці краї паперового листа, формуючи "стаканчик".
Помістіть ці паперові циліндри у ящик чи коробку і щільно притисніть один до одного. Заповніть стаканчики ґрунтом та висійте насіння. Весною пересадіть рослини у відритий ґрунт у саморобних горщиках.
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