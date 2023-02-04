Как из подручных средств сделать контейнеры для рассады: 5 быстрых способов

Из шкурок цитрусов

Апельсины и грейпфруты очень популярные зимой фрукты. Они могут бить полезны не только для нашего здоровья, но и для рассады.

Разрежьте цитрусы так, чтобы из кожуры образовались половинки как чаши. Из них можно изготовить органические контейнеры. Сначала сделайте несколько отверстий, чтобы выходила влага. Потом насыпьте почву и посейте семена.

Весной рассаду можно высаживать в землю прямо в этой кожуре - органика перегниет в почве и будет дополнительным удобрением для растения.

С пластикой бутылки

Проще всего сделать контейнер из пластиковой бутылки. Обрежьте нижнюю часть на высоте 10-15 см, проткните отверстия в дне. Это можно сделать паяльником или разогретым гвоздем. А дальше - сейте семена.

Верх бутылки можно использовать, как крышку для нежной лестницы.

Из упаковок от молока

Для рассады томатов хорошо подходят упаковки от соков или молока. Многокомпонентные стенки "тетра пак" хорошо переносят влагу и не раскисают.

Для изготовления контейнера обрежьте упаковку на нужной высоте, а в дне сделайте отверстия. Потом насыпьте немного дренажа, чтобы корни растений не подгнивали, а остальные заполните почвой.

Из яичных лотков

Контейнер можно сделать из скорлупы яиц, а также и из яичных лотков. Их следует заполнить землей и посеять семена. Преимуществом такого контейнера его компактность. А еще - весной можно будет пересаживать сразу в лотке.

Его можно разрезать на части и поместить в грунт. Благодаря этому не повредите корни. А бумага со временем раскиснет в мокрой земле и удобрит ее.

Из старых газет

Прекрасной альтернативой торфяным стаканчикам для рассады являются самодельные, изготовленные из бумаги. Весной рассаду можно пересаживать в открытую почву прямо у них.

Для изготовления такого стаканчика вырежьте из газетного или журнального листа максимально длинную полосу бумаги. По ширине она должна быть вдвое больше запланированной высоты стаканчика для рассады.

В несколько слоев оберните бумагу вокруг любого цилиндрического сосуда. Может подойти узкий стакан. Половину высоты бумажной полоски оставьте свободной. Загните те края бумажного листа, формируя "стаканчик".

Поместите эти бумажные цилиндры в ящик или в коробку и плотно прижмите друг к другу. Заполните стаканчики грунтом, и посейте семена. Весной пересадите растения в отрытую почву в самодельных горшках.