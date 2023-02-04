Как из подручных средств сделать контейнеры для рассады: 5 быстрых способов

У каждого из нас найдется ряд вещей, из которых легко можно сделать контейнеры для рассады. При этом они будут абсолютно не хуже магазинных, а в некоторых случаях даже лучше.
Как из подручных средств сделать надежные контейнеры для рассады, рассказываем в материале ниже.
Апельсины и грейпфруты очень популярные зимой фрукты. Они могут бить полезны не только для нашего здоровья, но и для рассады.
Разрежьте цитрусы так, чтобы из кожуры образовались половинки как чаши. Из них можно изготовить органические контейнеры. Сначала сделайте несколько отверстий, чтобы выходила влага. Потом насыпьте почву и посейте семена.
Весной рассаду можно высаживать в землю прямо в этой кожуре - органика перегниет в почве и будет дополнительным удобрением для растения.
Проще всего сделать контейнер из пластиковой бутылки. Обрежьте нижнюю часть на высоте 10-15 см, проткните отверстия в дне. Это можно сделать паяльником или разогретым гвоздем. А дальше - сейте семена.
Верх бутылки можно использовать, как крышку для нежной лестницы.
Для рассады томатов хорошо подходят упаковки от соков или молока. Многокомпонентные стенки "тетра пак" хорошо переносят влагу и не раскисают.
Для изготовления контейнера обрежьте упаковку на нужной высоте, а в дне сделайте отверстия. Потом насыпьте немного дренажа, чтобы корни растений не подгнивали, а остальные заполните почвой.
Контейнер можно сделать из скорлупы яиц, а также и из яичных лотков. Их следует заполнить землей и посеять семена. Преимуществом такого контейнера его компактность. А еще - весной можно будет пересаживать сразу в лотке.
Его можно разрезать на части и поместить в грунт. Благодаря этому не повредите корни. А бумага со временем раскиснет в мокрой земле и удобрит ее.
Прекрасной альтернативой торфяным стаканчикам для рассады являются самодельные, изготовленные из бумаги. Весной рассаду можно пересаживать в открытую почву прямо у них.
Для изготовления такого стаканчика вырежьте из газетного или журнального листа максимально длинную полосу бумаги. По ширине она должна быть вдвое больше запланированной высоты стаканчика для рассады.
В несколько слоев оберните бумагу вокруг любого цилиндрического сосуда. Может подойти узкий стакан. Половину высоты бумажной полоски оставьте свободной. Загните те края бумажного листа, формируя "стаканчик".
Поместите эти бумажные цилиндры в ящик или в коробку и плотно прижмите друг к другу. Заполните стаканчики грунтом, и посейте семена. Весной пересадите растения в отрытую почву в самодельных горшках.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить из молока удобрение для рассады.
Недавно мы писали о том, когда и что сажать в феврале согласно с лунным календарем.