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Как на iPhone: в новой версии Android будут проблемы с Bluetooth

Понедельник 08 апреля 2024 14:30
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Как на iPhone: в новой версии Android будут проблемы с Bluetooth Google внедрит новую функцию в Android 15, которая называется "Автоматическое включение Bluetooth" (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google собирается добавить в свою операционную систему Android 15 новую функцию под названием "Автоматическое включение Bluetooth". Эта опция дает устройству возможность автоматически активировать Bluetooth после того, как пользователь выключил его вручную.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

Детали о будущей функции

Эта функция призвана повысить эффективность будущей сети "Найди мое устройство" от Google, которая скоро будет внедрена. Она будет использовать Bluetooth для обмена данными между миллиардами устройств на базе Android.

Благодаря этому, устройства смогут обмениваться сигналами через Bluetooth, а получаемая информация будет зашифрована и отправлена на серверы Google. Только владельцы утерянных или украденных устройств смогут отслеживать их, если устройства зарегистрированы в их Google-аккаунтах.

Кроме того, Google заверяет, что только системные приложения смогут управлять Bluetooth, что исключит возможные попытки несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.

Однако некоторым пользователям может показаться, что это приведет к увеличению расхода заряда аккумулятора и потенциально к использованию для нежелательного отслеживания.

В ближайшее время станет ясно, смогут ли производители Android-устройств настраивать это поведение или предоставить дополнительные опции для тех, кто хочет контролировать отслеживание или сохранять заряд аккумулятора, отключая Bluetooth.

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