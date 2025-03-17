Як на iPhone ефективно керувати підписками і не витрачати зайві гроші: 2 простих рішення

На iPhone легко забути про підписки, які автоматично продовжуються. Однак існує кілька простих способів контролювати свої підписки та уникнути непотрібних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Знайдіть і керуйте підписками в App Store

Коли ви відкриєте App Store, знайдіть фотографію вашого Apple ID у верхньому правому куті. Натисніть на неї, і відкриється меню: Додатки, Підписки, Історія покупок і Повідомлення. Натиснувши на "Підписки", ви потрапите на сторінку, де буде відображено всі підписки, включно з назвою застосунку, його іконкою, ціною і датою наступного автоматичного продовження.

У правому верхньому куті можна впорядкувати підписки за ім'ям, ціною або датою продовження. Натиснувши на назву застосунку, ви потрапите на сторінку, де будуть вказані подробиці та можливість скасувати підписку. Якщо ви виберете скасування, сторінка оновиться і покаже, скільки днів залишилося до закінчення підписки.

Прокрутивши сторінку вниз, ви також зможете побачити всі ваші неактивні підписки, щоб відновити їх без необхідності відкривати застосунки або просто перевірити, що ви платили в минулому.

Як знайти підписки в App Store (фото: Lifehacker)

Знайдіть і керуйте підписками в налаштуваннях

Відкрийте налаштування і натисніть на свій Apple ID у верхній частині екрана. Тут буде список: "Особиста інформація", "Вхід і безпека", "Платежі та доставка" і "Підписки". Натиснувши на останнє, ви потрапите на ту саму сторінку, яку можна відкрити через App Store, з переліком активних і неактивних підписок. Незалежно від того, через App Store чи налаштування ви отримуєте доступ, ця сторінка буде однаковою.

Що важливо пам'ятати під час управління підписками на iPhone

Майте на увазі, що ці два методи показують тільки підписки, які ви придбали через сам застосунок, а не ті, що були оформлені через сторонні джерела і використані через застосунок. Це ті підписки, які відображаються як "Apple.com" у вашій банківській виписці, тому вам потрібно переглядати свої списання, щоб виявити регулярні платежі від інших джерел. Ці підписки потрібно скасовувати безпосередньо у їхніх постачальників.

На сторінці підписок також можна увімкнути опцію "Електронні листи з квитанціями про продовження". Прокрутіть сторінку вниз, під активними та неактивними підписками, і переконайтеся, що цю опцію ввімкнено.

Тоді квитанції про продовження підписок надсилатимуться на електронну пошту, пов'язану з вашим Apple ID. Це допоможе вам відстежувати, що списується з вашого рахунку і коли, оскільки електронні листи містять більш детальну інформацію, ніж записи в банківській виписці. Кожен лист повідомлятиме, який додаток забрав гроші і скільки було списано.

Як запросити повернення коштів від Apple

Якщо ви випадково купили застосунок або продовжили підписку, ви завжди можете спробувати запросити повернення коштів у Apple. Перейдіть на головну сторінку App Store і знайдіть вкладку "Додатки" внизу екрана. Прокрутіть сторінку вниз, поки не дійдете до розділу "Швидкі посилання". Внизу посилань ви побачите "Запросити повернення".

Ви спілкуєтеся безпосередньо з Apple, а не з розробником додатка, що робить цей процес досить простим. Натиснувши на посилання, ви перейдете на веб-сторінку, де будуть вказані наступні кроки:

Увійдіть на сайт reportaproblem.apple.com з використанням вашого Apple ID

Натисніть "Я б хотів", потім виберіть "Запросити повернення"

Виберіть причину запиту повернення зі спадного меню "Розкажіть докладніше...". Деякі причини включають: ви не хотіли купувати додаток або покупку зробила дитина без вашого дозволу, але можна також вибрати "інше"

Вкажіть застосунок або підписку, для яких ви хочете повернути гроші, і натисніть "Відправити".

Ви отримаєте оновлення за вашим запитом через 24-48 годин. Це може не спрацювати, але варто спробувати.

Як запросити повернення коштів від Apple (скріншот)

Вас може зацікавити: