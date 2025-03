14 ігор Apple Arcade, які захоплять ваші серця у 2025 році

Balatro

Популярна карточна гра Balatro тепер доступна в Apple Arcade. Вона ідеально адаптована для мобільних пристроїв, зберігаючи весь функціонал версії для ПК.

Гравці можуть збирати унікальні карти Джокерів, змінювати правила покеру і прагнути до рекордних очок. Підходить як для новачків, так і для досвідчених гравців.

Skate City: New York

Гра Skate City: New York - це не просто оновлення, а повноцінна нова версія популярного скейтборд-симулятора. Покращено графіку, додано деталізовані локації Нью-Йорка та оновлений режим Pro Skate, де кожен заїзд генерується заново.

Гравці можуть виконувати трюки, збирати комбо і проходити унікальні випробування. Підходить як для швидкої розваги, так і для глибокого занурення.

Threes!

Класична головоломка Threes!, що стала основою жанру "ковзних чисел", тепер в Apple Arcade. Проста, але захоплива механіка: об'єднуйте числа, створюйте нові комбінації і насолоджуйтеся кумедними коментарями гри. Threes! як і раніше залишається однією з найкращих мобільних головоломок.

What the Golf / What the Car?

Ігри What the Golf? і What the Car? відрізняються абсурдним і веселим геймплеєм. Вони беруть за основу гольф і перегони, але перетворюють їх на хаос: замість м'яча можна вдарити яйце або навіть цілий будинок.

У What the Car? гравці керують машинами, які можуть відрощувати ноги, літати на реактивному ранці або навіть косити траву. Обидві гри наповнені гумором, несподіваними механіками та безліччю рівнів.

Mini Motorways / Mini Metro

Ігри Mini Motorways і Mini Metro об'єднують розслабляючий стиль із напруженим геймплеєм. У Mini Motorways потрібно будувати дороги, щоб забезпечити рух транспорту, а в Mini Metro - прокладати метро.

У міру зростання міста завдання ускладнюються, і в якийсь момент система неминуче виходить з-під контролю. Ці ігри пропонують нескінченну можливість для експериментів і стратегічного мислення.

Grindstone

Grindstone - захоплива головоломка, у якій гравець керує вікінгом, що прорубує собі шлях через монстрів. Потрібно з'єднувати ворогів одного кольору в ряд, щоб наносити удари, а спеціальні камені дають змогу змінювати колір у ланцюжку для ще більших комбінацій.

У грі є складні боси, різноманітні предмети і додаткові режими, які роблять проходження ще цікавішим. Grindstone - одна з найкращих ігор на Apple Arcade для любителів тактичних головоломок.

Alto's Adventure / Alto's Odyssey

Alto's Adventure і Alto's Odyssey - це розслаблюючі та красиві ігри про сноубординг і сендбординг. Просте управління - стрибки і виконання трюків - робить їх доступними, але водночас вони пропонують складні випробування і багато контенту для повторного проходження.

Гра мотивує ставати кращими, виконуючи завдання, але при цьому зберігає медитативну атмосферу. Це ідеальний варіант як для коротких ігрових сесій, так і для довгих подорожей.

Sp!ng

Sp!ng - це стильна і захоплива головоломка, у якій гравець керує кулькою, використовуючи точки-якоря для руху. Гравцеві потрібно правильно розраховувати траєкторію і уникати пасток, щоб зібрати всі дорогоцінні камені і дістатися до виходу.

Геймплей простий в освоєнні, але пропонує безліч випробувань і можливостей для змагань. Це чудова гра для коротких ігрових сесій, але вона легко може захопити і на кілька годин.

Monument Valley+ / Monument Valley 2

Monument Valley і Monument Valley 2 - культові мобільні ігри, відомі своєю зачаровуючою атмосферою і головоломками з неможливою геометрією. Гравець керує персонажами, змінюючи навколишній світ, щоб допомогти їм пройти рівні.

Друга частина поглиблює історію, додаючи елементи батьківської теми, але основний акцент залишається на геймплеї, що заспокоює, і візуальному стилі. Ці ігри - ідеальний спосіб розслабитися і насолодитися унікальним художнім світом.

Crossy Road Castle

Crossy Road Castle - це платформер, створений спеціально для мобільних пристроїв. У грі є 10 замків із нескінченними рівнями, які стають дедалі складнішими в міру просування.

Геймплей заснований на класичній формулі: уникай перешкод, збирай монети і перемагай ворогів. Яскравий візуальний стиль, різноманітні персонажі та кооперативний режим роблять гру захопливою для всіх.

Stardew Valley

Stardew Valley - культова гра, яка задала тренд на "затишні" симулятори. Це барвисто оформлений симулятор ферми з елементами пригод, де можна вирощувати врожай, спілкуватися з жителями села і досліджувати шахти.

Гра пропонує величезну кількість налаштувань і можливостей, а її розслаблююча атмосфера приваблює мільйони гравців по всьому світу. Завдяки мобільній версії грати стало ще зручніше.

Tiny Wings

Tiny Wings - це проста, але затягуюча аркада, де гравець керує маленькою пташкою, яка використовує пагорби для набору швидкості та польоту. Гра легко освоюється, але вимагає майстерності, щоб домогтися високих результатів.

Унікальний стиль, чарівний персонаж і музика створюють добру і захопливу атмосферу. Це ідеальна гра для коротких ігрових сесій, яка завжди приносить задоволення.

A Slight Chance of Sawblades

В A Slight Chance of Sawblades ваша мета - не потрапити під пилу. Ви керуєте піксельним персонажем, який повинен стрибати через пили, що постійно падають, намагаючись не отримати шкоди. У вас є одна хвилина на те, щоб перестрибнути якомога більше пилок, і кожен стрибок додає секунду до таймера.

Гра проста, але затягує, адже з кожним успішним стрибком ви можете заробити ще більше часу і поліпшити свій результат.

Ridiculous Fishing EX

Ridiculous Fishing - це незвичайна гра, де вам потрібно опустити волосінь у воду, уникаючи улову, а потім підняти її з рибою, щоб вистрілити в неї з рушниці. Гру було оновлено і випущено на Apple Arcade з новими фішками.

Вона заснована на простому управлінні з використанням акселерометра і пропонує цікавий цикл: ви заробляєте гроші, ловлячи рибу, щоб потім використати їх для купівлі поліпшень, наприклад, бензопили або пружини, щоб підняти рибу ще вище. Це дивна, але захоплива гра, яка легко затягує.

