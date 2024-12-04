Як в Instagram подивитися всі попередні імена будь-якого користувача: корисний лайфхак

Чи можна переглянути попереднє ім'я користувача в Instagram?

Раніше Instagram показував історію імен користувача облікового запису та конкретні дати їх створення. Це означало, що ви могли побачити кілька колишніх ніків залежно від частоти їхньої зміни. Однак тепер це неможливо.

Instagram тепер відображає лише кількість разів, коли обліковий запис змінював своє ім'я користувача. На жаль, немає неофіційних методів дізнатися старий нік користувача.

Як перевірити історію зміни імені користувача в Instagram

Instagram пропонує простий спосіб дізнатися, скільки разів обліковий запис змінював ім'я користувача:

Перейдіть на профіль потрібного облікового запису

Натисніть на меню з трьома точками у верхньому правому кутку

Виберіть “Про цей обліковий запис” у меню

Натисніть “Попередні імена користувачів”. На наступному екрані Instagram покаже кількість змін імені користувача

Як дізнатися, скільки разів користувач змінював свій нік (фото: MakeUseOf)

Важливі обмеження:

Ця функція доступна не для всіх облікових записів. Якщо ви не бачите опцію "Про цей обліковий запис", значить, для цього профілю вона недоступна.

Instagram показує лише нещодавні зміни імені користувача. Якщо перетворення не відбувалися протягом тривалого часу, опція “Попередні імена користувачів” може не відображатись.

Часті зміни імені користувача можуть бути тривожним сигналом та однією з ознак фейкового облікового запису. Відсутність недавніх змін імені - це позитивний знак, який слід враховувати, щоб уникнути шахрайства в Instagram. Один нещодавній випадок зміни імені не є підозрілим, оскільки це могло статися з поважних причин.