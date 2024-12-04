Как в Instagram посмотреть все предыдущие имена любого пользователя: полезный лайфхак

Можно ли посмотреть предыдущее имя пользователя в Instagram?

Раньше Instagram показывал историю имен пользователя аккаунта и конкретные даты их создания. Это означало, что вы могли увидеть несколько прежних ников в зависимости от частоты их изменения. Однако теперь это невозможно.

Instagram теперь отображает только количество раз, когда аккаунт менял свое имя пользователя. К сожалению, нет неофициальных способов узнать старое ник юзера.

Как проверить историю изменения имени пользователя в Instagram

Instagram предлагает простой способ узнать, сколько раз аккаунт менял имя пользователя:

Перейдите на профиль нужного аккаунта

Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу

Выберите пункт “Об этой учетной записи” в появившемся меню

Нажмите “Предыдущие имена пользователей”. На следующем экране Instagram покажет количество изменений имени пользователя

Как узнать, сколько раз пользователь менял свой ник (фото: MakeUseOf)

Важные ограничения:

Эта функция доступна не для всех аккаунтов. Если вы не видите опцию “Об этом аккаунте”, значит, для этого профиля она недоступна.

Instagram показывает только недавние изменения имени пользователя. Если преобразования не происходили в течение длительного времени, опция “Предыдущие имена пользователей” может не отображаться.

Частые изменения имени пользователя могут быть тревожным сигналом и одним из признаков фейкового аккаунта. Отсутствие недавних изменений имени - это позитивный знак, который следует учитывать, чтобы избежать мошенничества в Instagram. Один недавний случай смены имени не является подозрительным, так как это могло произойти по уважительной причине.